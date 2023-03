O úspěších i plánech stavební firmy S.W.P. Břeclav jsme hovořili s jedním z jejích jednatelů – Petrem Pospíšilem.

Foto: S.W.P. Břeclav

Vaše firma S.W. P. Břeclav byla založena před třiceti lety. Jaké byly její začátky?

Naše společnost byla založena šesti společníky v roce 1993. Specializace firmy byla zaměřena na provádění a opravy plochých střech. Všichni zakladatelé firmy byli zároveň pracovníci, kteří realizovali zakázky svépomoci. Postupem času firma nabrala nové zaměstnance – izolatéry. V roce 1994 rozšířila svoji činnost o další oblasti – izolace proti zemní vlhkosti, injektáže, podřezání zdiva, sanace zdiva, zateplení objektů. Od roku 1997 se naše společnost zaměřila na celkové rekonstrukce a výstavbu nových objektů. V průběhu dalších let pak došlo k přechodu firmy na jednoho majitele. V současné době vedou firmu tři jednatelé: otec Milan a synové Milan a Petr Pospíšilovi.

V čem se firma změnila oproti začátkům, čím se pyšní dnes?

V počátcích firmy bylo třeba každou zakázku aktivně shánět. Jelikož v tehdejší době ještě nebyly mobilní telefony a firmu nikdo neznal, musela vynaložit velké úsilí na svoji prezentaci u různých firem, bytových družstev, alei osob, které o zakázkách rozhodovaly. S narůstajícím počtem kontaktů bylo pak jednodušší se o zakázce dozvědět a případně ji i získat. Poslední léta zaměstnává naše firma v průměru okolo 25 pracovníků. Díky tomu i tržby dosahují vyšších čísel než v prvních letech podnikání.

Letos si vaše firma S.W.P. Břeclav připomíná třicáté výročí. Co považujete za její nejvýznamnější milníky?

Já osobně jsem ve firmě přes 20 let. Zažil jsem jak hodně špatných období, jako byla krize roku 2008, tornádo na Moravě a koronavirová krize. Ale také úspěšné roky, kdy se firmě dařilo. Každá taková doba pro nás byla výzvou ke zdokonalení firemních procesů a hledání úspor. Byly také úspěšné roky, kdy se firmě dařilo. To s sebou neslo nabírání nových zaměstnanců a navýšení objemu prací.

Na které z dosavadních úspěchů firmy jste nejvíce pyšní?

Za 30 let jsme společnými silami vytvořili spoustu pěkných projektů. Těší nás, když se zeptáme zákazníků, jak se o nás dozvěděli, odpovědí je téměř vždy: na doporučení.

Pokud bych měl vypíchnout některé konkrétní projekty, rád bych zmínil například penzion ve Valticích, penzion s vinným sklepem v Mikulově, vinařství v Holíči, vinařství v Pavlově, Vinařské družstvo v Čejkovicích, revitalizaci bytových domů, ale také opravené tisíce metrů čtverečních plochých střech – například v Nemocnici Břeclav a u firem: Moraviapress Břeclav, Billa Břeclav, Ponava city Brno a řada dalších.

Rekonstrukce ploché střechy bytového domu.Zdroj: S.W.P. Břeclav

Jaké zákaznické portfolio máte dnes a jaké služby svým zákazníkům nabízíte?

Jak jsem již zmínil, jsme rodinná firma s osobním přístupem. Snažíme se zákazníkům poskytnout vše, co se týče staveb. Buď vlastními silami nebo se spřátelenými subdodavateli. Pomůžeme zákazníkům od vyřízení projektu, přes zajištění vizualizace až po samotnou realizaci. Velmi nám záleží na lidském přístupu k investorům i našim zaměstnancům. Proto jako jednatelé firmy osobně navštívíme každého zákazníka, vypracujeme cenovou nabídku, dohlédneme na prováděné práce a předání díla.

Nakolik současná doba zdražování energií a materiálů změnila požadavky zákazníků?

V čem jste se museli přizpůsobit?Jako firma se ani tak přizpůsobovat nemusíme. Ceny materiálů jsou dané a je na zákazníkovi, jestli je ochoten přijmout cenu díla.

Co byste rádi prozradili na svůj firemní tým?

Většina našich zaměstnanců je ve firmě přes 20 let. Proto mají nenahraditelné zkušenosti v oboru. Věříme, že s námi ještě dalších 20 let zůstanou. Naštěstí pro nás se věk odchodu do důchodu stále posunuje nahoru. (úsměv)

Před 10 lety nás posílila v našem týmu skvělá paní účetní, bez její kávy si nedokážeme představit den. (úsměv)

Jaké jsou plány vaší firmy do budoucna?

Do budoucna bychom chtěli i nadále udržet kvalitu prováděných prací. Navyšování počtu zaměstnanců ale nechystáme. Rádi bychom, kdyby se v budoucnu podařilo, aby některé z vnoučat našeho otce pokračovalo v naší započaté práci.

Je něco, co byste rád zmínil na závěr?Rád bych poděkoval touto cestou mému otci a ''šéfovi“ v jedné osobě za všechno, co pro mě a bratra udělal. A v neposlední řadě patří můj dík i našim zaměstnancům a samozřejmě i našim manželkám, které to s námi nemají často jednoduché. (úsměv)

Zdroj: S.W.P. Břeclav