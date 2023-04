Rodinná firma s historií z Karlových Varů podporuje v regionu řadu kulturních a sportovních akcí

Petr Kopfstein, jednatel společnosti | Foto: Lucie Bukovjanová

Novostavby, vestavby a nástavby a rekonstrukce na klíč – to je specializace karlovarské rodinné firmy Stasko plus, která na trhu působí více než třicet let. Stasko má i své vlastní dílny, ve kterých vyrábí všechny štukatérské prvky a jsou schopni vyrobit i atypické interiéry.

Jde o rodinnou stavební firmu, která vznikla 30. dubna 1991. Zařadit ji můžeme spíše do kategorie menších nebo středních firmem. Vedení firmy si je vědomo velké konkurence, ale pokud si lidé plní cíle a dostojí svých závazků, bát se nemusí. Velký vždy neznamená být spolehlivým. „Každá firma, je jedno, jestli malá nebo velká, najde na trhu uplatnění. Důležité je, aby realizovala takové zakázky, které je schopna včas a úspěšně dokončit“, říká jednatel firmy Petr Kopfstein. Společnost, zaměstnávající desítky lidí, se může chlubit celou řadou oceněných staveb. Mezi úspěšně realizované stavby patří třeba Hotel Olypic – Albion, Aquacentrum Agricola v Lázních Jáchymov a více než padesát rodinných domů.

O stavbu se musí pečovat

Podle majitelů často dají zabrat menší zakázky než ty velké. Každá stavby má svá vlastní specifika. „O každou pečujeme jako o vlastní dítě,“ říká zakladatel firmy. Jak dodává, tak třeba auto je za dvacet let nepoužitelné, stavby ano. Stavby podle něj totiž stále žijí, a hlavně v jejich myslích.

Kvalitních pracovníků je málo

Podle jednatele Petra Kopfsteina je velmi těžké najít spolehlivé zaměstnance. „Každá firma si své dobré pracovníky snaží udržet, a proto je velmi obtížné najít kvalitní, a hlavně spolehlivé pracovníky.“ Jak sám říká, největším problémem je,

že učňovské školství nemá od státu tak potřebnou podporu, aby mohlo produkovat právě kvalitní řemeslníky.

V dnešní době spoustu investorů prý nezajímá ani tolik kvalita, jako cena. „Máme radost, že se k nám vrací klienti, pro které jsme dříve stavební práce prováděli,“ konstatuje jednatel.

Společnost podporuje i sportovní a kulturní akce v kraji. V kraji hlavně hokej, dále pak folklórní festival, Filmový festival v Ostrově nebo pěveckou soutěž Antonína Dvořáka.