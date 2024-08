Kristova léta jsou minulostí, stavební společnost SYNER, odstartovala 34. sezónu na tuzemském trhu.

Foto: INFOPROFI GROUP s.r.o.

S pobočkami v Praze, Brně a Liberci, se 400 kmenovými zaměstnanci a více jak 800 dokončených objemově rozsáhlých či technologicky náročných projektů, po zásluze opanuje TOP 10 mezi stavebními společnostmi. Protože účetní rok v SYNER je od dubna do března, firma ještě nemá auditované výsledky, ale i tak hlásí rekordní čísla. „Loňský rok byl historicky rekordní v oblasti tržeb, které se vyšplhaly na téměř 6 miliard korun. Za tímto však u nás není všeobecně rostoucí cenová hladina materiálů a hodnoty prací, ale především nárůst počtu a objemu projektů, a to s sebou přináší i trvalé zvyšování zaměstnanecké základny: za pět let, tedy i přes covidovou krizi, evidujeme nárůst o více jak 20 procent,“ vysvětluje jednatel SYNER Robert Špott. Firma si drží stabilní pozici v desítce největších stavebních dodavatelů a také v produktivitě, která je téměř pětinásobkem tuzemského průměru.

Mezi významné projekty, které SYNER aktuálně realizuje, patří nové sídlo České spořitelny CS Campus v Praze, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, výzkumné centrum Mephared pro Univerzitu Karlovu v Hradci Králové, Centrum urgentní medicíny pro Krajskou nemocnici v Liberci, kdy souhrnná hodnota jen u těchto projektů překračuje 20 miliard korun. „Jako jediná stavební společnost v ČR jsme se stali licencovaným partnerem CREE v oblasti výstavby hybridních staveb. Tímto na trh přinášíme zcela nový segment budov. Čím dál více využíváme moderní digitální technologie, ale například u rekonstrukcí se naši lidé musí stále umět vypořádat s restaurátorskými postupy a tradičním řemeslem,“ vyjmenovává Robert Špott trendy, které v dnešním stavebnictví rezonují.

Zdroj: Youtube

Od minulého roku SYNER postupně zavádí nové interní procesy a připravuje se na povinný ESG reporting. Firma se proto zaměřila na přesnější evidenci v oblasti produkce odpadů či interakci s komunitami. „Mimo jiné spolupracujeme s odbornými středními i vysokými školami, což se výrazně promítá do vnímání značky u studentů, jenž nás tak v loňském roce posunuli v žebříčku Top zaměstnavatelé na úžasné 6. místo,“ uzavírá jednatel Špott.

Společnosti se daří i na poli stavebních ocenění v různých soutěžích, vybrané projekty staví také dle standardů certifikačních systémů BREEAM a LEED a jejich počet v portfoliu zakázek postupně narůstá.