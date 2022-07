Kolony, uzavírky, objížďky – to všechno bohužel patří k prázdninovému koloritu. Při dopravních omezeních a stavbách je ale ve hře často mnohem víc než jen několikaminutové zdržení.

Foto: EUROVIA CS

Nehybný vzduch, dusno, horko k zalknutí a před vámi stojící kolona, zúžení, nebo zdlouhavá objížďka. Možná právě pospícháte na prodloužený víkend, nebo už se vidíte na pláži. Možná máte pocit, že prázdninový provoz je zkrátka k nepřežití. Jenže v opravdovém ohrožení života je v téhle situaci někdo jiný. Jsou to pracovníci, kteří na stavbě pracují.

Už nikdy

„Řidiči by si měli uvědomit, jak málo času ušetří, když nerespektují dopravní omezení při průjezdu stavbou. Nejen že svým nezodpovědným chováním významně ztěžují samotný výkon práce, ale ohrožují jak pracovníky, tak sebe i své okolí. Cena, která se za nedodržení těchto pravidel platí, je nepřiměřeně vysoká“, říká Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Právě EUROVIA CS stojí za bezpečnostní kampaní „Už nikdy“, která vyzývá řidiče k opatrnosti a dodržování bezpečnostních pravidel vůči pracovníkům na silnicích, ale i v okolí železničních staveb. Jde přitom o téma, které nabývá na aktuálnosti zejména v době letních prázdnin, kdy lidé cestují na dovolené.

Jsme v tom společně

Základem je uvědomění si, že jsme v tom všichni společně a všem nám jde o stejný cíl. Naši pracovníci na stavbách denně pracují na silnicích a dálnicích tak, aby se vám lépe jezdilo, a vaše cestování bylo v budoucnu příjemnější a plynulejší. A všichni se chceme dostat večer v pořádku domů ke svým rodinám.

Stavební práce probíhají za plného provozu a pracovníky časti ohrožují řidiči, kteří nedodržují předepsanou povolenou rychlost, vzdálenost mezi vozidly a další dočasná bezpečnostní opatření. „Apelujeme na opatrnost a ohleduplnost k těm, kteří na stavbách intenzivně pracují. Chápeme, že dopravní omezení jsou nepříjemná a obtěžující pro každého, nicméně bezpečnostní pravidla mají své opodstatnění. Případná nehoda zasáhne těžce do života všech zúčastněných, a to jak pracovníků na stavbách, tak i řidičů samotných,“ doplňuje Iveta Štočková. Myslete na to při svých cestách, zejména když projíždíte úsekem stavby.

Rozrůstáme se

Dbáme na bezpečnost našich zaměstnanců, které navíc budete potkávat stále častěji. Naše skupina se totiž rozrůstá a pod značkou VINCI Construction CS pokrývá už všechny segmenty stavebnictví. Kromě dopravních staveb působíme i na železničních, vodohospodářských stavbách či stavbách mostů a na bytových projektech a historických památkách. Jezděte tedy opatrně a ohleduplně, protože vše, co děláme, děláme pro vás.