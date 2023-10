Tradice spojená s odborností, kvalitou nabízených služeb a individuálním přístupem k zákazníkům i jednotlivým projektům, to je MANAG, a.s.

Kvítková, Zlín | Foto: Manag

Jaké byly okolnosti vzniku a počátky firmy Manag a jaká je dnes?

Zdroj: ManagPočátky Managu sahají až do roku 1991, kdy se započala psát historie této úspěšné stavební společnosti. Od samého začátku se firma velmi rychle rozrůstala až na jednu z největších stavebních společností na Moravě, tvořenou několika divizemi. Rovněž i spektrum nabízených služeb bylo široké, kromě samotné stavební činnosti se zabývala například provozováním vlastní autodopravy, stavebnin či výrobou betonářských výztuží. V průběhu let byly některé aktivity utlumeny, jiné převedeny na nové subjekty. K té nejzásadnější změně z mého pohledu došlo v roce 2015, kdy byla stavební divize původní společnosti vyčleněna a odkoupena částí původního managementu. To je nyní Manag a.s. tak, jak ho známe v současnosti. Aktuálně máme přibližně do padesáti zaměstnanců, jsme dlouhodobě ziskoví a obratově se blížíme hranici půl miliardy korun. Provádíme kompletní dodávky bytových, občanských, průmyslových i ostatních pozemních staveb a naprostou většinu našich projektů realizujeme s dlouholetými osvědčenými subdodavateli. Kromě toho provozujeme prostřednictvím své sesterské společnosti Z Corp půjčovnu stavební mechanizace a autodopravu, ta však slouží převážně pro naše potřeby.

Co se vám vybaví dnes, když se řekne Manag?

Kdybych to měl vyjádřit třemi slovy, tak odbornost, spolehlivost, profesionalita. Za více jak tři desítky let existence jsme nasbírali cenné zkušenosti, naučili se profesionálnímu přístupu a shromáždili kolem sebe sehraný kolektiv odborníků z branže. To vše nám pomohlo vypracovat se na respektovanou a uznávanou stavební firmu v regionu. Nejlepším důkazem jsou toho stovky úspěšně zrealizovaných projektů, které do dnešního dne máme za sebou. Téměř všechny projekty zaštiťujeme jako generální dodavatel tzv. “na klíč” a co je potěšující, převážná část takto získaných zakázek přichází na základě doporučení spokojených investorů. Prakticky po celou dobu existence firmy je naší hlavní prioritou spokojený zákazník. Tomu taky podřizujeme veškeré naše aktivity. A pohledem zpátky musím konstatovat, že se nám tento přístup vyplácí.



Čeho si na firmě Manag nejvíce vážíte?

Jak se říká, každá firma je především o lidech. V Managu si velmi zakládáme na tom, aby se naši kolegové cítili ve firmě komfortně, měli vytvořeny veškeré podmínky pro svou práci, byli patřičným způsobem motivováni a odváděli své maximum. Dnes máme ve firmě kolektiv zkušených pracovníků, kteří mají společný cíl a táhnou za jeden provaz. To je momentálně asi to nejcennější aktivum, které firma má. Nedovedu si představit, že bychom byli dlouhodobě úspěšní, kdybychom neměli oporu právě v našich lidech. A to se týká jak technických pracovníků, tak samozřejmě i kolegů na stavbách. Bohužel smutnou realitou dnešní doby zůstává, že kvalitních odborníků z oboru je permanentní nedostatek.



Lázně HodonínZdroj: Manag

Je opravdu tak těžké v dnešní době sehnat kvalifikované pracovníky?

Bohužel je tomu tak. Vzhledem k extrémně nízké nezaměstnanosti je získávání pracovníků problém ve všech odvětvích a stavebnictví není výjimkou. Nechybějí jen techničtí a odborní pracovníci, ale rovněž kvalifikovaní dělníci, řemeslníci či obsluha stavebních strojů, a to dlouhodobě. Nejhorší situace je asi u kvalifikovaných dělníků, kteří se hledají nejobtížněji. Starší generace postupně odchází a mladá nemá valný zájem. Mladí lidé považují stavebnictví za náročný, neatraktivní a nepříliš dobře placený obor, což již ovšem dnes zdaleka neplatí. Nicméně stále často dávají přednost jiným, modernějším odvětvím a nových absolventů z oboru je žalostně málo. Proto se snažíme hledat i méně tradičními způsoby, například prostřednictví reklamy v médiích a na sociálních sítích. Při hledání nových kolegů rovněž dlouhodobě využíváme služeb externích agentur, kde spolupráce funguje velmi dobře. Alarmující je, že nedostatek absolventů z oboru může komplikovat budoucí generační obměnu. Pokud se tento trend posledních let zásadním způsobem nezmění, můžeme v horizontu jedné či dvou dekád čelit obrovským problémům s akutním nedostatkem kvalifikovaných stavařů. A spoléhat se na substituci zahraničními pracovníky lze také jen do určité míry.

Kde se můžeme potkat s realizacemi společnosti Manag?

Za ta léta je samozřejmě těžké vzpomenout si, kde všude jsme zanechali stopu, v podstatě se dá říct, že napříč Evropou, od Německa až po Ukrajinu. Postupem času se ale většina našich aktivit přesunula směrem do Čech a na Moravu. V současnosti máme rozpracované projekty zejména ve Zlínském a Jihomoravském kraji, ale výjimkou nejsou ani projekty ve vzdálenějších koutech naší republiky. Jak zaznělo v úvodu, Manag se zaměřuje hlavně na výstavbu bytových domů, staveb občanské vybavenosti a v menší míře také výstavbou průmyslových objektů, takže portfolio námi realizovaných staveb je opravdu široké a zejména ve Zlínském kraji na ně narazíte velmi často.



Rezidence BartoškaZdroj: Manag

Můžete zmínit nějaké nejzajímavější či největší zakázky?

Je zde již zaznělo, naše firma má za sebou stovky realizací, takže není lehké z toho obrovského balíku staveb vybrat. Pravidelně se umísťujeme na předních místech soutěže „Stavba roku Zlínského kraje“, mnohokrát jsme obdrželi hlavní cenu. Ale kdybych zde měl zmínit ty z mého pohledu nejzajímavější zakázky, pak jsou to určitě třeba budova tehdejší centrály firmy Stival, 21. pavilon pro onkologické pacienty v Baťově nemocnici, komplex denních lázní v Hodoníně nebo soubor patnácti bytových domů u centrálního parku ve Zlíně.

Má stavebnictví budoucnost a jak se na ni připravujete u vás?

Určitě ano, ale bude v něm nevyhnutelně docházet k řadě změn a inovací. Stavebnictví momentálně nezažívá své nejlepší období, řada soukromých investorů pozastavila své projekty, nebo od nich zcela ustoupila. V sektoru veřejných zakázek je sice situace o něco stabilnější, nicméně právě z tohoto důvodu se razantně zvýšil počet uchazečů soutěžících o zakázky a velmi často se setkáváme s cenovým dumpingem, kdy stavební společnosti ve snaze zakázku získat nabízejí nereálné ceny. Tato situace zde ovšem nebude napořád. Jedná se o dočasný stav způsobený zejména citelným zdražením finančních zdrojů a také vstupních nákladů, jako jsou energie nebo stavební materiály. Nejnovější prognózy ovšem poukazují na to, že v krátkodobém až střednědobém horizontu opět dojde k razantnímu oživení a stavební firmy na to musí být připraveny. Doposud si stavebnictví jako takové neslo nebo stále ještě nese pověst těžké a špinavé práce, která mnoho lidí příliš neláká. Proto je nasnadě, že při současné nouzi o pracovníky bude muset české stavebnictví fungovat daleko efektivněji. To obnáší například zavádění digitalizace nebo razantnější využívání nejnovějších trendů v oboru, jako je například robotizace či prefabrikace. Tyto změny budou ve svém důsledku znamenat potřebu nižšího počtu pracovníků, významnou úsporu času a také celkově vyšší kvalitu staveb. V souvislosti s nastupující digitalizací a dalšími moderními trendy rovněž porostou požadavky na kvalifikovanost pracovníků, nicméně tyto postupně se prosazující trendy si nemůže žádná stavební firma dovolit ignorovat. I to byl jeden z důvodů, proč jsme se letos v Managu rozhodli pořídit pro naše pracovníky specializovaný software pro správu staveb, což se ukázalo jako správný krok. Už po relativně krátké době od zavedení se dostavily první výsledky v podobě značné úspory času pracovníků a faktickou minimalizací chyb na běžících projektech.

Nemocnice UHZdroj: Manag

Co je nejdůležitější pro dlouhodobý úspěch na trhu?

O tom, zdali je firma úspěšná, rozhodují zákazníci. Pokud si firma není schopna vybudovat dostatečné zákaznické zázemí, nemůže být ani dlouhodobě úspěšná. Základem dlouhodobého úspěchu, a to nejen ve stavebnictví, je podle mého názoru určitá konzistence v přístupu k zákazníkům, tedy v našem případě investorům a kvalitě nabízených služeb. Díky takto nastavené firemní filozofii jsme si vybudovali pověst spolehlivého partnera, který odvádí vynikající výsledky v souladu s časovým plánem a rozpočtem. Snažíme se být vždy féroví a nezříkáme se našich závazků, včetně záručního a pozáručního servisu. To mimochodem koresponduje i s naší firemní vizí, kterou jsme si nedávno vytýčili. Ale dlouhodobý úspěch není samozřejmě jen o spokojených zákaznících. Důležitým faktorem jsou i zaměstnanci, bez kterých by toto všechno nebylo možné. A v neposlední řadě jsou to také inovace. Firma musí být trvale připravena na přicházející změny v oboru a schopnost pružně se těmto změnám přizpůsobit. Nelze jen pasivně čekat a žít z úspěchů minulosti, taková firma nemá v dnešní globální ekonomice šanci na přežití.

Jakým směrem se chce Manag do budoucna ubírat?

Kdybych to měl vyjádřit jednou větou, tak jako základ budoucnosti naší firmy vidím ekonomickou stabilitu a dlouhodobé vytváření pověsti slušné, spolehlivé a odpovědné firmy. Ale to samozřejmě není všechno. Jak jsem již zmínil úvodem, Manag a.s. je momentálně stavební společností zabývající se výhradně realizací pozemních staveb. A i do budoucna počítáme s tím, že stavební činnost bude generovat hlavní podíl na našem obratu. Nicméně v rámci určité diverzifikace našich aktivit momentálně zvažujeme rozjezd dalších strategických projektů, které by do budoucna měly zaujímat stále významnější podíl na celkových aktivitách firmy. Rovněž plánujeme v rámci námi nabízených služeb mnohem více zapojit půjčovnu stavební mechanizace, kterou provozujeme prostřednictvím naší sesterské společnosti. Samozřejmě neopomíjíme ani nejnovější trendy ve stavebnictví, které bedlivě sledujeme a které se v maximální míře snažíme zavádět do praxe. Těmi hlavními jsou již zmiňovaná digitalizace, která bude mít v brzké budoucnosti své nezastupitelné místo a která řádově zvýší efektivitu a produktivitu ve stavebním průmyslu. Nesmíme zapomínat ani na inovace, a to jak ve stavebních materiálech, tak i samotné technologii staveb. Tento faktor bude hrát čím dál důležitější roli v ekonomice staveb, zejména tím, že se významně zredukují náklady na stavbu samotnou. A v neposlední řadě je to udržitelnost, která stále více nabývá na významu. Manag bude vždy klást důraz na ekologicky udržitelné stavební postupy a materiály, aby se snížil negativní vliv stavebnictví na životní prostředí.

Na otázky odpovídal Ing. Roman Kavečka, obchodní ředitel, člen představenstva ve společnosti MANAG, a.s.

Zdroj: Manag