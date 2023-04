Dnes již málokterá stavba je realizována bez venkovního stínění. Na závěsy, případně vnitřní žaluzie spoléhají uživatelé snad už jen ve starých panelových domech. Vnitřní stínění sice plní funkci také, ale je mnohem méně účinné než venkovní stínění.

Venkovní žaluzie patří dnes již ke standardům každé novostavby. | Foto: Servis Climax a.s.

U nové a čím dál úspornější výstavby je venkovní stínění v podstatě standardem. Tak jak postoupila doba v požadavcích uživatelů na kvalitu stínění, je vyžadována i uživatelská jednoduchost. Nikdo již nevyhledává ovládání mechanické. Ovládání motorické s tlačítkem na stěně je základním nízkonákladovým řešením.

„V dnešní době hledání úspor v bydlení je automaticky ovládané stínění, hned po kvalitním zateplení a kvalitních oknech, nejsmysluplnějším vybavením stavby“ říká David Tardon z Centra stínění ve Vyškově.

Ti kteří stínění dříve neřešili a spoléhají na aktivní klimatizační jednotky se pak ale obávají otevřít každou další fakturu za elektřinu. Řešení následků aktivním chlazením interiéru pro komfortní klima je totiž násobně dražší.

Ti chytřejší ze stavebníků předcházejí vstupu tepla ze slunce do interiéru již v návrhu. Jsou si vědomi, že tuto investici vynaloží jen jednou a že následné výrazně snížené náklady, na provoz domácnosti pro udržení komfortu, budou již zanedbatelné.

Ta opravdová úspornost ale přichází až s automatickým řízením bez aktivního vlivu uživatele

Naše společnost Centrum stínění s.r.o. nabízí klientům právě tato progresivní řešení od největšího českého výrobce stínění značky Climax napojené na inteligentní elektroinstalaci značky Somfy se systémem chytré domácnosti TaHoma®.

„Naší snahou je nabízet budoucím uživatelům co nejkvalitnější a trvale udržitelná zařízení domácnosti pro zabezpečení maximálního komfortu bydlení, snížit nároky na energie za vytápění a klimatizaci a tím zajistit šetrnost k peněžence a životnímu prostředí“ dodává majitel firmy, David Tardon.

Krok za krokem k domácímu komfortu

Tak jako vybírají stavebníci typy vytápění, ohřevu teplé vody či vzduchotechniku, obrací se na nás jako specialisty pro pomoc s výběrem stínicí techniky pro jejich budoucí stavbu.

Omezit vstup slunce do interiéru již na exteriérové straně oken je nejúčinnějším řešením. Správnou volbou jsou tedy venkovní žaluzie, které zajišťují snížení teploty v domácnosti až o několik stupňů. Správným natočením lamel umožňují vůči slunci dokonalého zastínění místnosti, avšak oproti roletám poskytují plný optický komfort výhledu do zahrady nebo krajiny za oknem. Naklápění žaluzií umožňuje regulovat zastínění dle potřeby a možnost větrat skrz stažené žaluzie.

Tyto zmiňované vlastnosti může uživatel regulovat sám, ale mnohem účinnější je spolehnout se na naprogramování systému chytré domácnosti TaHoma®. Ta na základě vstupních dat (slunce, teplota, denní doma, …) vyhodnocuje požadavky na kvalitní stínění a žaluzie sama řídí. To vše bez závislosti na uživateli, či dokonce jeho přítomnosti v nemovitosti, což přináší tu správnou a očekávanou výhodu. Například po návratu z práce má uživatel v interiéru příjemné klima, aniž by ráno musel přemýšlet nad předpovědí počasí. Toto neplatí jen v létě jako automatická ochrana proti nechtěnému přehřívání, ale velmi důležité je to i v zimě jako umožnění prohřívání interiéru sluncem díky chtěným solárním ziskům.

Díky aplikaci od Somfy můžete svoje stínění ovládat odkudkoliv.Zdroj: Somfy

Monitorování domácnosti pomocí čidel teploty a povětrnostních čidel s vyhodnocením systému chytré domácnosti TaHoma® zajistí uživatelem nejoceňovanější výsledky. Povětrnostní čidla zajišťují ochranu žaluzií proti poničení větrem. Díky nim se lamely žaluzií při silném větru samy vytáhnou.

S výběrem žaluzií vám ochotně pomůžeme

Naši ochotní a zkušení specialisté na stínicí techniku si s klienty projdou jednotlivé možnosti předokenního stínění, co se týče výhod a nevýhod jednotlivých žaluziových lamel. Všechny typy lamel jsou v nabídce mimo jiné ve velké škále barev již v základní ceně.

Venkovní žaluzie vám zajistí soukromí a komfort ve dne i v noci.Zdroj: Servis Climax a.s.

Typy nejpoužívanějších lamel Climax

Lamela T 80

Je vyráběna pouze českou společností Climax, má moderní design lamely ve tvaru písmena T, její velkou výhodou je oboustranné naklápění lamel, zajišťuje kvalitní zastínění interiéru, má výbornou odolnost a stabilitu proti větru. Její další výhodou jsou malé prostorové nároky na šířku boxu ve fasádě.

Lamela Z-90 Noval

Patří mezi nejprodávanější typ lamel. Má nejvyšší kvalitu zastínění a je bezpochyby technologicky nejdokonalejším typem lamely. Tvar lamel s vloženým plastovým těsněním umožní úplné a tiché dovření žaluzie, což jistě ocení každý uživatel.

Lamela C

Dříve hojně využívaná lamela ve tvaru písmene C, kterou můžeme vidět například na administrativních budovách, je dnes již technologicky i designově překonaná.

Výběr máte z několika typů lamel žaluzií. S výběrem vám rádi poradíme.Zdroj: Servis Climax a.s.

Možnosti ovládání žaluzií

Důležitou volbou pro budoucí celkovou spokojenost uživatele je také způsob ovládání. Zde si může klient volit mezi motorickým a automatickým ovládáním. Představme si tedy rozdíl.

Motoricky – uživatel ovládá žaluzie ovladačem na zdi - tlačítkem nebo dálkovým ovladačem, kdy žaluzie nejsou napojeny na systém chytré domácnosti TaHoma®.

Automaticky s Tahomou® – žaluzie jsou napojeny na chytrou domácnost Tahoma® a ovládají se automaticky po naprogramování ovladačem. Oceňovaným komfortem je také ovládání aplikací TaHoma® v mobilním telefonu, které je velmi jednoduché, intuitivní a je v českém jazyce.

Chytrou domácnost řídíte pomocí TaHoma od Somfy.Zdroj: Somfy

„S TaHomou® si zařídíte pohodlnou chytrou domácnost a díky automatizaci zajistíte nejrychlejší návratnost investice vložené do kvalitního stínění“ uzavírá David Tardon ze společnosti Centrum stínění s.r.o.

