Vánoce jsou časem rodinné pohody a společně stráveného času. K tomu neodmyslitelně patří tradiční česká štědrovečerní večeře.

Foto: Rohlik.cz

Na sváteční tabuli by neměla chybět rybí polévka, kapr a řízky, bramborový salát podle rodinného receptu a samozřejmě tuny cukroví. Už se taky nemůžete dočkat? Nohy nahoru můžete dát už teď, protože Rohlik.cz nabízí vše, co ke správnému hodování budete potřebovat. A doveze vám to až domů! Takže vy nemusíte na nákup a místo toho se můžete soustředit na vyladění té správné sváteční atmosféry.

Ať už toužíte po tradičním kaprovi s bramborovým salátem nebo chcete vyzkoušet něco nového, Rohlik.cz si připravil to nejlepší pro každého. Objednat si můžete už nyní podle tradičních vánočních chodových receptů nebo zvolit jejich alternativy.

Začít by se mělo pořádnou rybí polévkou z kapřího masa, jiker a mlíčí a kvalitní kořenové zeleniny. V nabídce Rohlíku k tomu najdete vše, především tradičního třeboňského kapra, který zaručí, že Vánoce budou chutnat tak jak mají. Na Slovensku se na Vánoce tradičně jí zelňačka! I pro takové je na Rohlíku vše potřebné. Kdo nejí maso, může zkusit vydatnou hrachovou polévku podle rohlíkovského receptu, kde rovnou najdete i odkazy na všechny ingredience.

Zdroj: Rohlik.cz

Ne každý je fanouškem specifické chuti kapřího masa, a proto si na Vánoce k salátu raději oblíbil smažené řízky. I na to je Rohlík připraven! Nabízí všechny možné druhy masa včetně telecích řízků z ořechu nebo vyzrálých vepřových kotlet. Kdo na Vánoce chce přeci jen jíst rybu, ale ne zrovna kapra, najde na Rohlíku širokou nabídku filetů. Třeba z lososa nebo aljašské tresky. A kdo si nevybere ani z této nabídky, může zkusit chutnou vinnou klobásu od kvalitních řeznictví jako U Dolejších z Davle, Naše maso nebo Řeznictví Pavlíček.

A co druhá významná součást štědrovečerní hostiny? Bramborový salát je jablkem sváru mnoha rodin, každý má zkrátka jiný recept a jiný způsob přípravy. Rohlik.cz je ale připraven pro všechny typy a variace, ať už do salátu přidáváte kukuřici, hrášek nebo mrkev a jablko. Všechny suroviny jsou samozřejmě čerstvé, aby byly zaručeny ty nejlepší vánoční chuťové zážitky. Důležitý je taky správný poměr majonézy, jogurtu a někdo dokonce rád i trochu hořčice. Ale základem jsou především ty nejlepší brambory. Na Rohlíku jsou pro vás připraveny jen ty nejkvalitnější - Keřkovské rohlíčky!

Rohlík obstará i dobré pitivo na sváteční přípitek. Vyberte si z řady značek šumivých vín, šampaňského nebo tichých vín. Na zapití kapra se zase hodí tradiční plzeň.

Pro všechny, kteří mají speciální dietní požadavky z důvodu intolerance na lepek, laktózu nebo cukr, má Rohlík připravené alternativy využitelné i při přípravě štědrovečerní večeře. Ceny vybraných desítek produktů z této kategorie jsou navíc zastropované až do konce roku.

A to nejlepší na konec - na Rohlik.cz pořídíte i vánoční ozdoby, dekorace a nebo rovnou dárky a stromek. Tak hurá na nezapomenutelné Vánoce s Rohlíkem! Šťastné a veselé přeje Rohlik.cz!