Stěhování do nové země je důležitou výzvou, která vyžaduje řádné naplánování a přípravu. Přečtěte si níže uvedené pokyny, které vám mohou pomoci naplánovat stěhování do Polska krok za krokem.

Foto: ahoy.career/cs

1. krok: Určení důvodu stěhování

Než začnete plánovat stěhování, je důležité zjistit důvody. Je to práce, která vyžaduje stěhování? Je to rozhodnutí ovlivňující celou rodinu? Je to touha po změně prostředí a nových zážitcích? Určení důvodů vám pomůže zjistit, co je pro vás ve vaší nové zemi důležité.

2. krok: Postarejte se o své finance.

Stěhování se váže s velkými výdaji, jako jsou výdaje za bydlení, pojištění a účty. Proto je důležité si dobře finance naplánovat a spočítat, kolik vás stěhování může stát.

Zdroj: ahoy.career/cs

3. krok: Najděte si práci

Než se odstěhujete do Polska, stojí za to se ujistit, že máte práci.

Pokud nepracujete na dálku a plánujete práci na místě v Polsku, můžete to udělat zasláním životopisu firmám, které vás zajímají, nebo využít agentury pro nábor zaměstnanců z České republiky pro práci v Polsku. Vyplatí se také poradit se s dalšími lidmi, kteří již v Polsku pracují.

4. krok: Najděte si bydlení

Jakmile si zajistíte práci, vyplatí se najít si bydlení. Můžete si pronajmout byt, pokoj nebo využít pomoci realitní kanceláře. Vyplatí se také věnovat pozornost lokalitě, kde bydlíte, abyste měli snadný přístup do práce.

5. krok: Postarejte se o formality.

Po nalezení vhodného místa k bydlení musíte vyřídit mnoho formalit spojených s životem a prací v Polsku. Vyplatí se zjistit, jaké doklady jsou potřeba k přihlášení k pobytu, jaké jsou požadavky na zdravotní pojištění a jaké další formality je potřeba vyřídit. Pokud využijete podpory personální agentury ve fázi hledání práce, jistě vám to pomůže v procesu vyřizování potřebných formalit.

6. krok: Prohlubte své znalosti o Polsku

Chcete-li si usnadnit stěhování a zajistit, aby start na svém novém místě proběhl dobře, věnujte pozornost kultuře a jazyku. Můžete si také naplánovat své první výlety, které vám umožní lépe poznat nejbližší okolí a klíčové destinace na mapě země.

7. krok: Seznamte se s lidmi a užívejte si života

Poláci jsou známí svou pohostinností a laskavostí, takže se určitě vyplatí poznat místní lidi. Pokud jste společenský člověk, můžete první kontakty hledat na veřejných místech. Můžete také navštěvovat jazykové výměnné skupiny nebo skupiny lidí s podobnými zájmy - tam pro vás bude pravděpodobně snazší navazovat kontakty s Poláky.