Daří se vám v podnikání a plánujete stěhování firmy do jiných prostor? Vsaďte na profesionály.

Foto: archiv autora

Obáváte se, že přesun vašeho podniku bude stát spoustu času a peněz? Vyhnout se tomu můžete poměrně jednoduše. Domluvte se s odborníky, za které hovoří kladné reference.

Stěhování firem je velkým okamžikem pro každého podnikatele. Je ale potřeba k němu přistoupit s co možná největší odpovědností. Výběr spolehlivého partnera je první a nezbytnou podmínkou pro to, aby přesídlení vaší společnosti nepřineslo žádné nepříjemné překvapení.

Bez plánu to nepůjde

Pokud má přesun do nových kancelářských prostor proběhnout hladce, neobejdete se bez adekvátního plánu. Na jeho tvorbě s vámi spolupracuje právě specializovaná firma. Na obhlídku dorazí kvalifikovaný pracovník a spolu s ním se dohodnete na tom, jak konkrétně budete postupovat.

Zároveň zaměří nábytek, odhadne počet přepravních boxů i množství obalového materiálu. Domluvíte se na počtu vozů i pracovníků.

Odborníci se na stěhování připraví z pohledu techniky, pracovní síly i dalšího vybavení tak, aby vše bylo rychlé a bezproblémové. Vytvoří se přesný časový harmonogram i konkrétní cenová nabídka.

Správná příprava je základem úspěchu

Jakmile budete se zástupcem specializované firmy na všem domluveni, můžete se pustit do příprav. S kolegy zabalte nábytek, zařízení či stroje, a to do ochranných fólií či kartonů.

Správně fungující stěhovací firma vám s přípravou pomůže a vyšle člověka, který bude spolu s vámi celou akci řídit a organizovat. Přispěje svými postřehy i zkušenostmi.

Pozor na archiv a důležité dokumenty

Při přesídlení dávejte obzvlášť pozor na archiv a další důležité dokumenty. Je potřeba postarat se o to, aby se něco neztratilo nebo nepomíchalo s dalším majetkem. Proto pracovníci správně fungujících specializovaných podniků vždy radí, že archiv a dokumentaci je vhodné nejprve shromáždit na jedno místo a přemisťovat až později samostatně.

Stěhování firem nemusí být živelná pohroma. Je ale potřeba ho nepodcenit, věnovat dostatek času přípravám a zvolit kvalitního partnera, který dbá na spolehlivost, rychlost a preciznost.