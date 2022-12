Jako spousta věcí v životě, ani náklady na stěhování se nedají úplně předvídat. Naším cílem je pokrýt základy – nákladní auto, silné stěhováky – a také nečekané výdaje.

Foto: ENVATO

Stěhování vašich věcí

Pronájem vlastního nákladního vozu. Ano, toto je obvykle nejlevnější cesta. Nevýhodou je, že vy – a možná i vaši přátelé – zažijete mnoho hodin tvrdé práce.

Na první pohled vypadá pronájem stěhovacího náklaďáku nebo dodávky na stěhování přes město jako skvělá věc. Možná znáte společnosti, které inzerují pronájem dodávek za pár korun. Až na to, že tato částka nezahrnuje benzín, mýtné, parkování a ochranu před poškozením.

Pokud pozvete přátele a rodinu, aby vám pomohli, zohledněte cenu pizzy, piva nebo dárkových karet, abyste je přilákali na pomoc a udrželi je motivované. Myslete také na to, že pokud je cílem vašeho stěhování Praha, a to zejména její centrum, budete bojovat nejen s parkovacím místem, ale také dost možná ve starém činžáku s několika patry bez výtahu.

Najímání profesionálů. Získejte odhady od několika společností, abyste se ujistili, že dostáváte dobrou nabídku. Cena místního stěhování je často založena na hodinové sazbě; některé společnosti mohou nabízet paušální sazbu.

Ve službách stěhovacích společností by měla být zahrnuta případně i pomoc s rozmotáváním nábytku, jeho zabalením kvůli přepravě a zase následné smontování poté, co dorazíte na místo.

Příprava na stěhování

Asi víte, že budete potřebovat krabice. Nezapomeňte však na spousty lepicí pásky, bublinkové fólie, štítků a ochranných přikrývek na nábytek. Možná můžete ušetřit tím, že požádáte o bezplatné krabice v místních obchodech s potravinami a použijete recyklované noviny jako obalový materiál.

Pokud opouštíte pronajatou nemovitost , je pravděpodobné, že budete muset místo důkladně vyčistit jako součást vaší nájemní smlouvy. Najmutí profesionálního čističe, který to udělá za vás, vás pravděpodobně vyjde na několik set korun. Můžete to udělat sami levněji – jen se ujistěte, že to odpovídá standardu, který váš pronajímatel očekává. V závislosti na nemovitosti, do které se stěhujete, můžete také zvážit její důkladné vyčištění, než se nastěhujete. Pokud je to váš případ, nezapomeňte započítat i tuto cenu.

Do svého nebo do pronájmu?

Při stěhování není příliš velký rozdíl v tom, jestli se stěhujete do svého, nebo do nájemního bytu. Po finanční stránce to pak ale rozdíl je. Při stěhování do vlastní nemovitosti k nákladům za energie a případný fond oprav platíte ještě i hypotéku, u nájemního bydlení pak nájem majiteli.

V poslední době, se zpřísněním nároků bank na žadatele o hypotéku, dochází k větší poptávce po nájemním bydlení. Díky tomu i zdražily nájmy - a to nejen kvůli rostoucím cenám energií, ty si nájemník obvykle stejně přepisuje na sebe. Ale kvůli meziroční inflaci, která dosáhla cca 18%. Zdálo by se logické, že ceny nájemních bytů vyrostou právě o inflaci, ale není to tak zcela pravda.

Pokud jste novým nájemníkem, může si majitel bytu nastavit cenu nájmu zcela podle sebe a je na vás, zda na ni přistoupíte. Aktuálně se ceny nájmů pohybují v Praze od 320 Kč do 510 Kč za metr čtvereční. Nejdražší je se svými 510 Kč / m2 logicky Praha 1, a nejlevější pražské čtvrti jsou Praha 4 a Praha 10.

I tak se ale ceny oproti loňskému roku výrazně zvedly. Například před rokem jste mohli na Praze 1 získat do pronájmu byt za 378 Kč za metr čtvereční a na Praze 10 například za 278 Kč za metr čtvereční.