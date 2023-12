Mimořádně vystoupí také Michal Pavlíček s Unique Orchestra a Adam Plachetka s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers

Foto: New Wind Production s.r.o.

Kulaté jubileum 20. narozenin oslaví festival Štěrkovna Open Music velkou párty. Její součástí budou hned tři velké a mimořádné projekty. A když to má být opravdu velká párty, nesmí chybět projekt, který se k této příležitosti hodí nejlépe. Symphonic Dance Music nabízí unikátní propojení světových hitů taneční hudby, Janáčkovy filharmonie Ostrava, DJ Lowy a zpěvačky Dashy. Projekt bude jedním z vrcholů připravovaného ročníku, kde od 25. do 27. července vystoupí například Ewa Farna, Divokej Bill, Rybičky 48, No Name, Wohnout, Vojta Dyk a D.Y.K. a řada dalších.

"Stejně jako letošní ročník festivalu, který byl spojený s návratem do Hlučína po dvouletém azylu mimo areál Hlučínského jezera, chceme, aby i ten jubilejní byl výjimečná kulturní a společenská událost. Proto je program festivalu plný kapel zvučných jmen. Jsem moc rád, že v něm jsou i kapely, které vystoupí na našem festivalu úplně poprvé, a to Tři sestry a J.A.R.. O účast těchto legend jsem usilovat hodně dlouho. Letos se to konečně podařilo," řekl jeden z dvojice pořadatelů David Moravec.

Festival příští rok nabídne celkem tři mimořádné projekty. Kromě Symhonic Dance Music to bude ve čtvrtek ojedinělý dárek od fenomenálního kytaristy Michala Pavlíčka. Speciálně pro hlučínský festival připravuje projekt Faces, který oživí především skladby legendární kapely Stromboli. Písně z jejího repertoáru zazpívá Bára Basiková nejen v doprovodu Pavlíčkovy magické kytary, ale i společně s hudebníky pražského orchestru Unique Orchestra. Jako hosté se představí například Monika Načeva a Vilém Čok.

Zdroj: New Wind Production s.r.o.

V pátek bude pódium patřit dalšímu zcela mimořádnému hudebnímu spojení. Světově uznávaný operní pěvec Adam Plachetka vystoupí v doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Společně uvedou v programu nazvaném Nebe na zemi největší hity z dílny Ježka, Voskovce a Wericha. "Tyto tři mimořádné projekty zcela určitě podtrhnou dramaturgickou výjimečnost našeho festivalu," dodal Moravec. Dále se v programu objeví kapely Olympic, Mydy, Poletíme? a řada dalších.

Podle hodnocení veřejnosti i médií má Štěrkovna Open Music po letošním roce za sebou nejlepší ročník v historii. "Vnímáme to stejně. Hodně prostoru jsme věnovali novému uspořádání areálu, což nám umožnilo vznik oddělených gastronomických zón a vůbec lepší dispoziční řešení. Investovali jsme hodně do výzdoby a také do komfortu pro návštěvníky," uvedl druhý z pořadatelů Matěj Ostárek. Dodal, že všechny tyto věci se už staly pro další ročníky standardem: "A chceme je zdokonalovat ještě víc.“

Festival Štěrkovna Open Music se v Hlučíně koná od roku 2005. Jde o třetí největší festival v kraji a největší mimoostravský. V posledních letech (vyjma období pandemie) pořadatelé hlásí pokaždé vyprodáno. Celkem jej během jeho historie navštívilo přes 200.000 lidí. Připravovaný 20. ročník podpoří Moravskoslezský kraj, generálním partnerem je stavební společnost TOMÁŠ STRAUB s.r.o., hlavními partnery jsou Kofola a restaurace Stará Celnice. Pivo dodává Pivovar Radegast.

Zdroj: New Wind Production s.r.o.