Festival Štěrkovna Open Music v příštím roce oslaví 20. výročí své existence.

Foto: New Wind Production s.r.o.

Pořadatelé připravují velkou narozeninovou párty. Vystoupí na ni například i nejúspěšnější současná česká zpěvačka Ewa Farna, které se podařilo před časem hned třikrát vyprodat pražskou O2 Arénu. Pogratulovat přijede i legendární kapela Tři sestry. Na festivalu konaném na březích Hlučínského jezera od 25. do 26. července 2024 vystoupí úplně poprvé. Za pořadatele to dnes řekl ředitel festivalu David Moravec. Už dříve organizátoři zveřejnili, že vystoupí také Divokej Bill, Rybičky 48, Vojta Dyk se svým projektem D.Y.K. a kapela No Name.

„Když jsem v roce 2005 připravoval první ročník Štěrkovny Open Music, vůbec jsem netušil, že ještě za 20 let budu ladit program na ten jubilejní dvacátý. Jsem ale nyní moc rád, že se festival z vyloženě lokální akce rozrostl do oblíbené a vyhledávané přehlídky s celorepublikovým přesahem. Svědčí o tom i to, že Štěrkovna je dnes třetí největší festival v Moravskoslezském kraji a největší mimoostravský,“ řekl Moravec.

Dodal, že blížící se jubilejní ročník si zasloužil také mimořádný program. „Podařilo se namíchat hudební koktejl složený ze dvou zásadních ingrediencí. Jsou to například kapely, které jsou s festivalem dlouhodobě vnitřně spojené či u nás hráli častěji. Na druhou stranu to jsou zase interpreti, kteří patří mezi legendy české scény a dosud u nás nikdy nebyli. No a pak máme speciální koření, což jsou naše mimořádné projekty. Můžeme dnes prozradit, že na každý den chystáme jeden velký projekt s orchestrem. Už brzy k nim zveřejníme bližší podrobnosti,“ uvedl.

Jednou z kapel, která se na Štěrkovně Open Music představí úplně poprvé bude skupina Tři sestry. Legenda takzvaného českého pub rocku totiž dlouho odolávala pozvání na hlučínskou akci. Hudebníci v tradičním termínu festivalu totiž mívají dovolenou. „Po letech se ale podařilo vše skloubit a Tři sestry budou jednou z hvězd čtvrtečního programu,“ dodal Moravec. Naopak Ewa Farna už na festivalu vystupovala několikrát. Poprvé to bylo v roce 2009, kdy přijela se svým tehdy ještě aktuálním prvním hitem Měls mě vůbec rád. Nyní se vrací už jako vyzrálá umělkyně s kreditem té vůbec v současné době nejúspěšnější zpěvačky.

Většinu programu pořadatelé plánují zveřejnit ještě do Vánoc. „A to i včetně pro příští ročník opravdu mimořádných projektů,“ dodal další z pořadatelů Matěj Ostárek. Uvedl také, že po letošním nejúspěšnějším ročníku v dosavadní historii se areál festivalu výrazně měnit nebude. „Rozhodně nebudeme rozšiřovat kapacitu. Ta zůstane stejná jako letos. Naopak pracujeme na zkvalitnění poskytovaných služeb a na vizuální stránce. Chceme do přípravy zapojit i architekty, kteří nám právě s tou vizuální stránkou mohou pomoci. Věnovat se budeme i udržitelnosti akce. Dál platí i to, že festival je pro nás koníček, který chceme vymazlit ještě k větší dokonalosti,“ řekl Ostárek.

Festival se na břehu Hlučínského jezera koná od roku 2005. Zaměřuje se na českou a slovenskou hudební scénu. Generálním partnerem je stavební společnost Tomáš STRAUB s.r.o. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje.