Letošní ročník mezinárodního festivalu židovské kultury ŠTETL FEST, který proběhne v Brně od 29. srpna do 1. září, přináší bohatý program, který se věnuje mimo jiné také jedné z nejvýznamnějších postav literárního světa – Franzi Kafkovi.

ŠTETL FEST | Foto: Židovská obec Brno

Německy píšící pražský židovský autor, který zemřel před sto lety ve věku pouhých 40 let, se stal inspirací pro jednu z tematických linek tohoto ročníku. Letošní festival ŠTETL FEST rozvíjí téma „Židovské trauma v umění od Kafky k Barbie“ a zaměřuje se na hledání identity jednice snažícího se vykročit z uzavřené komunity a zařadit se do většinové společnosti. Z tohoto pohledu se budeme také zabývat dílem a osobností Franze Kafky.

Osobní a rodinná traumata Franze Kafky

Kafkovské programy jsou rozděleny do dvou linií – Kafkův život a traumata rodinná i osobní a způsob, jakým se tato traumata odráží v jeho díle. Zkušený terapeut Jan Bílý se pokusí postavit Kafkovy rodinné konstelace, které odkryjí povahu vztahů mezi Kafkovými nejbližšími. Demonstrace jednotlivých rodinných a přátelských vazeb pomohou k hlubšímu pochopení prostředí, které ovlivnilo Kafkův život a tvorbu.

Přednáškou naváže také významný německý badatel Hans-Gerd Koch, který se Kafkovou rodinou, ale také vztahy s přáteli a okolím i jeho dílem dlouhodobě zabývá. Českým zástupcem pak bude germanista Radek Malý, autor knihy Franz Kafka – Člověk své a naší doby.

Franz Kafka špitál

Rozsáhlý program se letos uskuteční také v budově Franz Kafka Špitálu na Kolišti, který se otevře široké veřejnosti. S jeho historií i spojitostí s Franzem Kafkou diváky seznámí historik Pavel Paleček, který připravil nejen komentované prohlídky, ale i online besedu s německým kafkologem Benno Wagnerem. Návštěvníci budou moci prozkoumat historii Franz Kafka Špitálu, stojícího historicky hned vedle Nové synagogy. Kromě muzejní části na téma „Brno v době nacismu“, tady bude k vidění výstava fotografií Jindřicha Štreita, Jindřicha Buxbauma, Nachi Weisse a Hany Němečkové zkoumající židovskou identitu v umělecké tvorbě čtyř fotografů, ať už jako výrazný prvek nebo jemný detail v jejich dílech.

Špitál na KolištiZdroj: Židovská obec Brno

Kafka pro současné generace

Jedním z hlavních cílů letošního festivalu je přiblížit Franze Kafku mladšímu publiku a současným studentům. Spisovatelka a fotografka Pavlína Šulcová si bude povídat s dvojicí známých germanistů o tom, jak o Kafkovi psát a přednášet dnešním studentům a co z jeho díla a životního příběhu zůstává dodnes živé a inspirativní. Diskuse se bude věnovat i otázce, zda byl Kafka feministou. Pro mladší publikum představí autorská dvojice Kakalík a Pavlína Šulcová nový projekt: „Všechno, co jste chtěli vědět o Kafkovi a báli jste se zeptat“, kdy během workshopu nahlédnou diváci do kufru Maxe Broda a dozví se o Kafkovi něco víc.

Divadlo i hudba

Německý pohled na Franze Kafku zprostředkuje ve výtvarně-divadelním projektu Das Kafkahaus divadlo Schaubühne Lindenfels z Lipska. Během tří hodin bude mít divák možnost procházet prostorem Divadla Husa na provázku a nechat na sebe působit hudbu, text i výtvarné instalace a odnést si nějaký otisk osobnosti či díla Franze Kafky. Dalším divadlem bude pražský performativní kabaret Das Thema – To téma, který "inscenuje" Kafku netradičně, nezaujatě a originálně. Pražské Divadlo na zábradlí přiveze dětský kabaret Franz a kavka v režii Jiřího Jelínka a zahraje také unikátní hudební formace Kafka Band, spojující literaturu, hudbu a divadlo, kdy zároveň představí taky své nové album Proces.

Das KafkahausZdroj: Židovská obec Brno

Přijďte zažít nezapomenutelnou atmosféru ŠTETL FESTU 2024, objevte židovskou kulturu a tradice, setkejte se s inspirativními lidmi a nechte se unést bohatým programem plným umění a historie.

