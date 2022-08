I s takovým cílem jde do zářijových komunálních voleb nováček kandidátky v Moravské Ostravě a Přívoze Robert Šimčík.

Robert Šimčík | Foto: Ostravak, hnutí občanů

Robert Šimčík žije už více než čtyřicet let v Ostravě. Vystudoval zde vysokou školu a posledních dvacet let pracuje jako produktový manažer ve společnosti Schneider Electric. Práce ho často zavádí i do jiných koutů České republiky a do zahraničí. Díky tomu může srovnávat, jak věci fungují u nás a jak v jiných městech. Na Ostravu ale určitě nedá dopustit. Nyní jako čerstvý otec začal vnímat také jiné věci než doposud.

Celý život bydlíte v centru Ostravy. Co se vám zde nejvíce líbí?

Za celý život jsme se stěhoval jen dvakrát a pokaždé to bylo v rámci centra Ostravy. Proto je jasné, že to tady mám skutečně rád. Líbí se mi, jak se Ostrava v posledních letech proměnila v zelené a moderní město. Mám to tady zkrátka rád, i když ani teď tady není vše dokonalé.

Co vás tedy v Ostravě nejvíce trápí?

Jelikož bydlím poblíž Stodolní ulice, tak mi vadí, jak se tato známá lokalita proměnila k horšímu. Dříve to bylo centrum zábavy pro všechny generace, bylo fajn se tam jít pobavit s přáteli, ale teď se tam člověk spíše bojí o své zdraví. Hlavně pátky tam bývají dost divoké, takže už se Stodolní raději vyhýbám. Je to škoda, v Brně nebo v jiných městech v zahraničí takovéto lokality fungují mnohem lépe a dělají tak městu dobrou reklamu.

Je něco, co byste v Ostravě naopak pochválil?

Hromadná doprava. Ta je podle mě perfektní a jsem hrdý na to, že tady máme tak moderní dopravní podnik, který snese srovnání s jinými evropskými metropolemi. Taky tady máme velké možnosti kulturního a sportovního vyžití, za což jsem rád a je to jeden z hlavních důvodů, proč je mi v Ostravě stále dobře.

TadžikistánZdroj: archív Roberta Šimčíka

V červenci se vám narodila dcera. Jak vnímáte město už jako otec, který chodí ostravskými ulicemi s kočárkem na procházky?

Myslím, že je tady spousta hezkých míst a zelených parků, kam se dá chodit na procházky, takže si se ženou užíváme, že máme kam s kočárkem vyrážet. Na druhé straně vidím, že mnoho dětských hřišť je v žalostném stavu. Tak doufám, že až dcera doroste do věku, kdy si na nich bude chtít hrát, tak že se ta hřiště dočkají opravy, anebo že přibydou i nějaká nová.

Máte kromě rodiny a práce čas také na nějaké záliby?

Určitě. O víkendech vyrážím rád na naši chalupu v Beskydech, kde se odreaguji při nejrůznějších pracovních činnostech. Přece jen je kolem chalupy pořád co dělat a zvelebovat. Zároveň rádi chodíme po okolních kopcích a když to jde, tak s kamarády vyrážíme i na náročnější horské treky do zahraničí. Kromě toho ještě rád sportuji a fotím.

Proč jste se rozhodl kandidovat v komunálních volbách?

Myslím, že jsem dospěl do věku, kdy mi není jedno, jakým směrem bude rozvíjeno naše město. Nechci se jen z dálky dívat na to, jak se zhoršuje bezpečnost třeba na zmíněné ulici Stodolní, nebo kolem hlavního nádraží v Přívoze. Chtěl bych, ať je Ostrava bezpečné a atraktivní město jak pro rodiny, tak pro turisty. Vadí mi totiž, jak se náš region vylidňuje a jak má někdy zbytečně špatnou pověst. Chtěl bych, aby se tady začali vracet ti, kdo odešli za prací do Prahy – vždyť dnes se dá klidně pracovat i pro pražské firmy z home office v Ostravě, tak jako to dělám třeba já. Když tady bude žít více šikovných pracovitých lidí, městu to jenom pomůže.

MadeiraZdroj: archív Roberta Šimčíka.

A proč jste si vybral právě hnutí Ostravak?

Hnutí Ostravak mi je sympatické a blízké. Znám některé Ostravaky nejen z Moravské Ostravy, ale i z jiných městských obvodů, a vím, že se jedná o místní patrioty, kteří to s Ostravou myslí dobře. Myslím si, že tam, kde jsou nebo dříve byli ve vedení radnic, odváděli dobrou práci, jejíž výsledky byly vidět.

Jaké jsou vaše další plány do budoucna?

Nyní si chci především užívat krásné chvíle s mou dcerou a partnerkou. Samozřejmě budu pokračovat ve své práci, kterou mám rád a stále mě baví. A když bych získal ve volbách potřebné hlasy, jsem připraven se podílet na tom, aby Ostrava šla tím správným směrem a byla městem, ve kterém se dobře žije.

