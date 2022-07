Vládní nicnedělání trvá půl roku. Teď musí zastavit cenový nárůst. Rychle.

Je v téhle situaci, v jaké jsme, vhodné prezentovat úvahy, že vlády by se neměly o lidi starat? Podle mne ne. Hlavně ne v případě, že daná vládní koalice část z těch problémů právě svým nicneděláním ještě prohloubila. Jistě, navazuje to na ty prastaré pravicové teze „laissez faire” nebo také „volná ruka trhu”, která vše vyřeší k dobrému. Ale ono to tak v realitě prostě není. Když necháte trhům volnou ruku, co se stane? Chudí začnou ještě víc chudnout, protože hrstka bohatých, nikoli střední třída, ale ti nejbohatší, se zkrátka ještě více „napakují”. Tedy volná ruka trhu uchopí pomyslné nůžky sociální nerovnosti, a ještě více je rozevře. A právě zde má nastoupit usměrňující úsilí státu jako „dobrotivého tatíčka”, který situaci uklidní. Těm, kdo by si chtěli brát příliš, v tom zamezí, a těm, kteří by propadli na dno, podloží záchranný polštář. V současné situaci letících cen pohonných hmot, elektrické energie, plynu atd. je třeba minimálně vážně zvažovat zastropování cen, jejichž růst nebere konce.

Nemá smysl na to jít od konce, zastropováním cen potravin nebo jiných spotřebitelských výrobků. Ty jsou až na konci výrobního řetězce. Do jejich výroby se opakovaně promítly přemrštěné ceny pohonných hmot, elektřiny a plynu. Každé jejich zdražení má dokonce multiplikační efekt. Ohromující je nárůst inflace v České republice. Padají rekordy od 90. let nevídané. Nyní je to 14,2 procenta meziroční inflace dokonce s výhledem na 15 procent. A navíc prý do konce roku 2022 snížení čekat nemůžeme. Tedy každé dva měsíce se Vám kde co zdraží o třetinu.

Co je příčinou? Růst cen elektrické energie, zemního plynu, nafty a benzínu. Každé zboží se musí někam přepravit. Do obchodu, ke spotřebiteli, přepravují se i suroviny na jeho výrobu, a samotná výroba se většinou bez energetických zdrojů neobejde. Nic dalšího ke zdražování ani není potřeba. Ale jsou zde další faktory. Restaurace zdražují, protože chtějí zahojit svou finanční situaci po covidových omezeních. Není dost čipů. Jsou uplatňovány sankce na některé komodity a dovoz z jiného směru se tak rychle nesežene.

Pro vládu technicky nejjednodušší je snížit cenu elektrické energie, protože tu si v ČR vyrábíme z velké části sami, jaderné elektrárny jedou o sto šest. Jistě, vládní představitelé budou mít potíže vysvětlit v Německu, proč chceme na burze v Lipsku prodávat jen přebytky, tedy co zbyde po uspokojení domácí poptávky. Od toho ale máme ministra zahraničí, ministra průmyslu a obchodu a premiéra. Rychle do díla, než upadne do bídy nejen sociální vrstva, která k tomu měla dlouhodobě nejblíže. Ale i střední vrstva, hlavně rodiny s dětmi, s vysokými životními náklady, navíc často s hypotékou, kterou jim nerozumné kroky České národní banky dále prodražují.

Dlouho to vypadalo, že je situace v České republice stabilní, jsme daleko od všech konfliktů a řinčení zbraněmi. Byl to bohužel jen klid před bouří. Do téhle situace jsme se dostali i vlastním přičiněním, tolerancí povalečství v nejvyšších kruzích. Půl roku je jistě na rozkoukání dost, teď prosím do práce! Tak jako pracují ostatní občané České republiky.

