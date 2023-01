Za třicet let vybudoval Petr Němeček v Nivnici u Uherského Brodu úspěšný rodinný podnik, Adria Gold. Zaměstnává stovku lidí, poskytuje prvotřídní gastro servis a jejich řemeslně vyráběná zmrzlina trhá už několik let prodejní rekordy.

Foto: ADRIA GOLD, s.r.o.

A možná právě proto se o jeho podniku šíří v poslední době fámy, jejichž cílem je firmu poškodit. „Ne, Adria Gold opravdu není a nebude na prodej a našich zaměstnanců si nesmírně vážíme a nechystáme se je propouštět,“ říká k těmto spekulacím rezolutně Petr Němeček.

Petr NěmečekZdroj: ADRIA GOLD, s.r.o.

V loňském roce oslavila Adria Gold 30 let na trhu. Dosáhl jste s vaší firmou všeho, co jste si na začátku podnikání předsevzal?

Kdyby mi na začátku někdo předpověděl, kde bude firma za třicet let, řekl bych, že je blázen. Jediné předsevzetí, které jsem na začátku měl, bylo vyrábět a přinášet na trh špičkové produkty. Což se nám po celou dobu dařilo a daří dodnes, jelikož kvalitní výrobky jsou jedním z našich základních cílů. Růst a rozvoj firmy je pak nejvíce o příležitostech, jejich správném vyhodnocení a odvaze začínat nové projekty.

Každý podnikatel musí řešit celou řadu problémů, ale to, co nastalo v roce 2020 bylo naprosto bezprecedentní. Jaký dopad na vaše podnikání měla pandemie koronaviru a s ní související omezení?

V divizi Gastroservis to byl velký šok. Ze dne na den nám v podstatě klesly tržby na zhruba 50 % oproti běžnému stavu, jelikož restaurace a jídelny musely být uzavřeny. Jedna věc byla, že nám klesly tržby, druhá věc, že potraviny jsou živé zboží, které má určitou trvanlivost. Takže nastala otázka, co se zbožím, které jsme měli ve skladu. Nechtěli jsme jen tak nečinně přihlížet a během pár týdnů jsme spustili e-shop s nabídkou potravin včetně rozvozů domů. E-shop nám pomohl ale jenom částečně, protože potraviny, které nabízíme jsou sice za výhodnější ceny než v supermarketech, ale také ve větších baleních, což je pro domácnost náročnější na zpracování. Naštěstí pak přišla letní zmrzlinová sezona, která nás vyloženě zachránila.

S koncem pandemie však začala válka na Ukrajině, která způsobila extrémní nárůst cen energií a surovin. Co pro vás bylo horší? Nekonečný růst cen, nebo obava z nedostatku surovin?

Kombinace obou faktorů, které zmiňujete. Nejprve to začalo nedostatkem některých surovin, poté se všechno začalo promítat do cen surovin, obalů a samozřejmě také energií. S tímto stavem bojujeme vlastně dodnes. Pořád dostáváme zprávy od dodavatelů, že se zdražilo nebo bude zdražovat. Během loňského roku jsme si kolikrát povzdechli, že je to snad ještě složitější než za covidu. Na druhou stranu teď je situace podobně náročná pro všechny firmy i domácnosti a není nám alespoň bráněno prodávat. Navíc se u nás neválčí, takže musíme být vděční a věřit, že se z toho brzy všichni dostaneme.

Navzdory pandemii a válečnému konfliktu stovky kilometrů od hranic s Českou republikou zažívá vaše divize zmrzliny nejlepší období v celé třicetileté historii. O kolik jste vyrostli oproti roku 2019?

Je to tak, ve zmrzlině se nám opravdu daří. Oproti roku 2019 dosahujeme dvojnásobného obratu, za což jsme nesmírně vděční, protože veškeré zmrzliny i zmrzlinové směsi si sami vyvíjíme a vyrábíme.

Čemu přisuzujete tak velký zájem?

Jednak tím, že se nám stále daří výrobky posouvat a zdokonalovat. U kopečkové zmrzliny si zachováváme řemeslný způsob výroby a díky tomu si pořád držíme nejvyšší kvalitu. V oblasti točené zmrzliny jsme investicí do unikátní technologie přišli na trh s řadou Extra Fruit – ovocné směsi na výrobu sorbetů, které neobsahují žádná aromata ani barviva. Posunuli jsme tak celkovou úroveň točené zmrzliny nejenom v Česku, ale i v zahraničí. Velkou mírou se na úspěchu podílí také naši obchodníci a distributoři, kteří umí skloubit profesionální a zároveň rodinný přístup a samozřejmě zákazníci, kteří nám dlouhodobě důvěřují.

S jak velkým růstem počítáte v letošním roce?

Nejsme poháněni žádným investorem, jsme pořád rodinná firma, takže jsme oproštěni od nátlaku na růst. Na druhou stranu, když vidíme, že potenciál růstu máme, tak by byla škoda toho nevyužít. Plány, které počítají s nárůstem, jsme si stanovili, ale s dovolením si je nechám pro sebe. I vzhledem k velkému zdražování jsme letos trochu opatrnější. Divizi gastro se nám podařilo dostat na úroveň z období před covidem, což byl náš cíl. Ve zmrzlině vidím potenciál pro růst jak u nás, tak i v zahraničí.

Musím se na to zeptat. Říkáte, že se Adrii daří, ale přesto se k nám dostali informace, že uvažujete o prodeji. Je to pravda?

Je to úplný nesmysl. Také se ke mně tyto spekulace už donesly, ale opravdu žádný prodej firmy v plánu nemám. Naopak v blízké budoucnosti nejspíš budeme muset řešit otázku rozšíření, protože pokud budeme v růstu pokračovat, nebudou nám stávající prostory stačit, takže se spíš zabýváme touto otázkou. Navíc se snažím firmu postupně předávat svým nástupcům z řad nejbližší rodiny, což je pro mě momentálně jedna z priorit. Překonali jsme pandemii covid, statečně se pereme se zdražováním. Jsme zdravá rodinná firma a tou chceme taky zůstat. Takže spekulace o prodeji nebo dokonce o hromadném propouštění, které se ke mně také donesly, jsou absolutní nesmysl.

Kdy jste Vy sám tyto spekulace zaregistroval?

Celých 30 let se střetávám s různými spekulacemi nebo pomluvami. Bohužel i tohle k podnikání patří, zvláště potom u nás v Česku, kde je v lidech zakořeněno hodně závisti, která potom plodí podobné pomluvy. Je to pozůstatek komunismu, kdy všichni měli všechno a dohromady nikdo nic. Samozřejmě závist je i všude jinde ve světě, ale nikde se neprojevuje v takové míře jako u nás. Za ty roky už jsem zvyklý na ledacos, takže mě podobné zprávy moc nerozhodí, ale pociťuji, že za poslední dva roky je těch pomluv, nebo spekulací poněkud víc než dříve.

Vnímáte to tedy jako cílené poškozování Vaší firmy?

Může to tak být, ale těžko říct. Rosteme, daří se nám a jsme čím dál víc vidět, což může vadit i některým konkurentům, kdo ví. Nebo to může být i někdo, kdo u nás dříve pracoval a museli jsme se třeba rozejít. Jsme už dnes početný kolektiv čítající skoro stovku kvalitních a loajálních zaměstnanců, ale v tomto počtu lidí už je zcela normální, že se občas s někým musíme rozloučit, ať je to z různých důvodů. A tito lidé to pak také nemusí unést a můžou v zápalu emocí vyplodit různé věci. Jsme malý region a pomluvy se tu šíří celkem rychle.

A budete proti těmto fámám postupovat i právně?

Jak jsem již říkal, tyto informace mě už moc nerozhází. Ale bylo mi velmi nepříjemné, když se naši zaměstnanci začali dotazovat, zda se bude propouštět, protože se všude kolem šíří různé fámy. Tak jsme je hned začali ujišťovat, že jsou to jen prosté pomluvy, ať se žádného propouštění nebojí. Zatím žádné právní kroky nechystáme, ale pokud by tyto pomluvy měly eskalovat a překročily únosnou mez, jsme připraveni se bránit i právně. Ale věřím, že se tak daleko nedostaneme.

Co byste v této souvislosti vzkázal obchodním partnerům a zákazníkům?

Byli jsme tu pro Vás 30 let a budeme tu i nadále jako rodinná firma. Prodávat firmu nebudeme, ani propouštět zaměstnance. Naopak se chceme nadále rozšiřovat, abychom pro Vás byli silným partnerem, na kterého se můžete spolehnout. Těším se na spolupráci s Vámi i v tomto novém roce 2023.

No a co byste vzkázal těm, kdo tyto zprávy šíří?

Ať se mají skvěle. Ať se jim daří a najdou v sobě vnitřní naplnění, aby se nemuseli zabývat životy druhých, ale soustředili se naopak na rozvoj sebe samých. Jen tak mohou potom světu přinášet užitek namísto planých pomluv.

Zmínil jsem, že jste rodinnou firmou a nemohu se nezeptat. Máte nástupce?

Ano, to je dobrá otázka. Celkem hodně mých známých, kteří začínali v devadesátých letech jako já, se potýká s touto otázkou. Je jich hodně, kteří nemají firmy komu předat, a není to pro ně jednoduché řešit otázku, co dál. Řekl bych, že mám štěstí, nebo spíš Boží požehnání, že tuto otázku snad mám vyřešenou. Ve firmě pracuje dcera (momentálně na mateřské dovolené), syn, manželka a manžel dcery, který má na starosti celé oddělení zmrzliny jako obchodní ředitel. Je mi ale 53 let a i když jsem už někdy unavený, na důchod mám ještě čas.

Jaký očekáváte rok 2023 a plánujete zásadnější investice?

Očekávám, že tento rok bude opatrnější než předchozí roky. Možná, že plány, které jsme si nastavili, nesplníme, i to se může stát a je potřeba s tím někde vzadu počítat. Ale jsem optimista a věřím, že plány splníme, a že se také popereme se zdražováním. Navíc půjdeme tomu i naproti, protože chystáme na jaře spuštění e-shopu pod novou značkou Utrhni, kde lidé najdou limonády, džemy, karamelové či ořechové pomazánky a mnoho dalších potravin ve špičkové kvalitě. Všechno jsou to produkty naší vlastní výroby.

Zdroj: ADRIA GOLD, s.r.o.