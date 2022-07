Reorganizace Městské policie Kladno (MPK), kterou vedení města započalo již minulým rokem přináší další úspěchy.

Foto: Statutární město Kladno

Za spolupráce MPK a poskytovatelem městské hromadné dopravy město Kladno implementovalo SOS tlačítka, díky nimž mohou řidiči autobusů MHD ihned přivolat hlídku strážníků. „Strážníci nově využívají přímé nouzové komunikace s řidiči městské hromadné dopravy Kladno, kteří v minulosti čelili atakům nepřizpůsobivých občanů. Jejich cílem byli buď cestující, nebo přímo sami řidiči. Díky novému systému takzvaných SOS tlačítek jsou v případě krize schopni operativně a nenápadně přivolat bez ztráty času hlídku Městské policie Kladno. Ta dokáže zasáhnout na všech linkách a ve všech autobusech na celém území města během maximálně tří minut. Operační středisko totiž v reálném čase vidí pohyb svých posílených hlídek po městě i jednotlivých autobusů,“ popsal blíže funkci SOS tlačítek Milan Volf (Volba pro Kladno).

V úterý odpoledne tak hlídka pomocí GPS systému vyjela na pomoc řidiči autobusu městské dopravy, který SOS tlačítko aktivoval. V zastávce v ulici Vrapická neotevřel řidič zadní dveře autobusu a vyzval cestující, aby nastoupili předními dveřmi a uhradili jízdné. To se nelíbilo dvěma mužům, kteří při nástupu do vozu začali řidiče častovat vulgárními nadávkami a bez zaplacení pokračovali dále do autobusu. Přivolaná hlídka vyzvala oba muže k prokázání totožnosti. Muži předložili své doklady a strážníkům přiznali, že finanční hotovost mají a za přítomnosti hlídky jízdné dodatečně i uhradili. Lustrací obou osob bylo ale hlídkou zjištěno, že jeden z mužů je v hledáčku Policie České republiky (PČR). Strážníci jej proto okamžitě předvedli na obvodní oddělení PČR. Přestupek proti občanskému soužití obou cestujících hlídka předala k dořešení správnímu orgánu.