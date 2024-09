O novinkách v novém školním roce hovoří ředitel Střední průmyslové školy v Klatovech Bohumír Kopecký.

Hlavní budova Střední průmyslové školy v Klatovech. | Foto: Střední průmyslová škola, Klatovy

Prázdninové dny skončily. Jak se odpočívalo na průmyslovce?

Pevně věřím, že žáci a kolegové prožili odpočinkové dny a načerpali elán a chuť do dalšího školního roku. Průmyslovka jako taková však měla poměrně vytížený program. Na domově mládeže probíhala rekonstrukce 12 koupelen a WC, v dalších 12 pokojích došlo k rekonstrukci elektroinstalace a podlahových krytin a do 12 pokojů byl komplet zhotoven nový nábytek, v budově byly připraveny rozvody pro posílení bezdrátového připojení k internetu a celá budova bude v měsíci říjnu připojena na metropolitní síť. Další velkou investicí byla rekonstrukce střechy na 4 dílnách odborného výcviku oboru automechanik. Došlo komplet k výměně střešní krytiny, zabudování světlíků, zateplení stropu a instalaci sádrokartonových podhledů. V budově ve Voříškové ulici, kde probíhá teoretická část výuky učebních oborů, byly v jednom patře instalovány venkovní žaluzie a vybudována druhá PC učebna. Na nábřeží Kpt. Nálepky byla komplet vybudována nová počítačová učebna určená pro výuku cizích jazyků a okna tělocvičny i zde nově stíní venkovní žaluzie.

Kolik žáků usedlo po prázdninách do lavic?

Po letech se povedlo komplet naplnit všechny první ročníky. Máme tedy cca 150 nových žáků v 5 třídách v oborech Ekonomika a podnikání, Strojírenství, Elektrotechnika, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů a Strojní mechanik. K 1. 9. 2024 měla SPŠ Klatovy 464 žáků. Přeji všem novým žákům naší školy i těm ve vyšších ročnících pohodový a úspěšný školní rok a ať se každému daří ve všem, do čeho se pustí.

Titulek článku v sobě nese zajímavou číslovku. Co naznačuje?

Letošní školní rok budeme slavit významné výročí. Před devadesáti lety dne 28. 10. 1934 byla slavnostně otevřena nová budova školy na nábřeží Kpt. Nálepky a my bychom si rádi tento významný den v historii technického vzdělávání v našem regionu připomněli. Za těch dlouhých devadesát let škola pochopitelně prošla řadou změn, otevíraly se a zavíraly vyučované obory, docházelo k mnoha přestavbám, budova sloužila i k jiným účelům než jen pro výuku, došlo ke spojení s Integrovanou střední školou v Klatovech a spoustě dalších veselých i vážných událostí, které stojí za to převyprávět.

Jak budou oslavy probíhat?

Ve středu 23. října 2024 proběhne v ranních hodinách slavnostní setkání pozvaných hostů k příležitosti 90. výročí, následovat bude pro širokou veřejnost den otevřených dveří. V pátek 29. listopadu proběhne další den otevřených dveří, který bude určen především pro zájemce o studium na naší škole, ale vítáni jsou samozřejmě opět všichni z řad široké veřejnosti, kteří se budou chtít podívat, jak to u nás na škole vypadá. Druhou adventní neděli 8. prosince 2024 škola podpoří charitativní akci Klášterní bazar na náměstí v Klatovech s výrobky žáků z našeho domova mládeže. Během podzimu rovněž vyjde kniha o historii a současnosti školy a v sobotu 11. ledna 2025 proběhne v Kulturním domě v Klatovech historicky první Reprezentační ples SPŠ Klatovy. Rodina Střední průmyslové školy je poměrně početná - ať už se jedná o bývalé absolventy, současné žáky, bývalé i současné zaměstnance, partnery školy a samozřejmě opět i širokou veřejnost, která má se školou cokoli společného. Pro Vás všechny je tento ples určen. Těšíme se, že za doprovodu hudební skupiny Sentiment spolu s Vámi popřejeme škole mnoho dalších úspěšných let plných předávání vědomostí, dovedností, znalostí a zkušeností příštím generacím žáků.

Všechny aktuální informace ohledně akcí plánovaných k výročí školy budou uveřejněny na našem webu a sociálních sítích.

https://spskt.cz/spskt/

https://www.instagram.com/sps_klatovy/?hl=cs

https://www.facebook.com/spskt

CNC dílna.Zdroj: Střední průmyslová škola, Klatovy