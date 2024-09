Rok se s rokem sešel a další projekt v rámci programu Erasmus+ je u konce. V letošním školním roce jsme na Střední průmyslové škole Hranice vyslali celkem 34 žáků na 4 krátkodobé zahraniční stáže, 4 žáky na dlouhodobou (3měsíční) stáže a 5 vyučujících na stínování – Job Shadowing.

V první polovině školního roku se žáci vzdělávali v polské Bydhošti (žáci oboru Požární ochrana, Mechanik strojů a zařízení a Strojní mechanik) a v turecké Antálii (žáci oborů Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavební materiály). O těchto výjezdech jsme blíže informovali v lednu.

Studenti oboru Požární ochrana v polské BydgoszcziZdroj: Střední průmyslová škola Hranice

Ve druhé polovině roku jsme z projektu 2023-1-CZ01-KA121-VET-000120359 vyslali naše stážisty do jižní Evropy.

6. – 20. 4. 2024 se další malá skupina žáků oboru Požární ochrana vydala k našemu dlouholetému partnerovi Bombeiros Voluntários de Torres Vedras do Portugalska. S nimi absolvovala Job Shadowing v partnerské škole AEHN Mgr. Hana Ryšková.

Ve stejném termínu absolvovaly Job Shadowing opět na škole AEHN v portugalském Torres Vedras kolegyně Ing. Šárka Bláhová a Mgr. Eva Menšíková.

Učitelky angličtiny stínují výuku v portugalském Torres VedrasZdroj: Střední průmyslová škola Hranice

Poslední krátkodobou mobilitou této výzvy byl červnový výjezd k novému partnerovi na Sicílii. Skupina 10 žáků oboru Aplikovaná chemie měla možnost vyrazit do sicilského města Gela na svou odbornou stáž. Polovina žáků pracovala v lékařských laboratořích Tilocca, druhá poloviny u firmy Gesind zabývající se chemickými a bakteriologickými analýzami.

Studenti oboru Aplikovaná chemie na SicíliiZdroj: Střední průmyslová škola Hranice

V rámci tříměsíčního výjezdu vycestovali absolventi z oborů Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavební materiály. Svou stáž absolvovali v portugalském Torres Vedras (Lukáš Lazecký – ND; Jakub Linhart – SM) a ve španělské Barceloně (Jakub Krejčíř a Tobiáš Mach – oba ND). Pro absolventy je to skvělá příležitost porovnat organizaci práce v zahraničí a ČR a prohloubit si své odborné znalosti. A musíme se pochlubit, že hodnocení našich absolventů od zahraničních firem je na velmi vysoké úrovni.

Absolventi školy na 3měsíční stáži v Torres VedrasZdroj: Střední průmyslová škola Hranice

Bližší informace o výjezdech na www.spshranice.cz/erasmus

