Výhodou naší střední školy je vysoká úspěšnost absolventů při hledání dobře placeného zaměstnání.

Foto: Digital academy - Obchodní akademie, s.r.o.

Naše škola v Kutné Hoře je součástí Hustá škola Group - systému středních škol s více jak 30 letou tradicí. Digital Academy, se studijním oborem Obchodní akademie / Business, je nejnovější školou založenou v loňském roce. A letos již první studenti dostali pololetní vysvědčení.

V čem je tajemství úspěchu? Zeptali jsme se ředitelky školy paní Kateřiny Tvrdík Exnerové: „Je to kombinace několika faktorů – kvalitních pedagogů, důrazu na výuku cizích jazyků a zahraniční praxe. Velkou roli hraje také schopnost motivovat děti a zaujmout je tak, aby je škola bavila.“

Zdroj: Digital academy - Obchodní akademie, s.r.o.

Domluvit se dobře cizím jazykem je nezbytné k získání vysněné práce. Proto studentům nabízíme, kromě české maturity, také mezinárodní anglickou maturitu. Jen patnáct procent maturantů se může pochlubit anglickou maturitou. To jim dává zásadní výhodu na českém i zahraničním trhu práce. „Budoucímu zaměstnavateli našich studentů to dává signál, že zkouška nebyla jen formalita.“, upozornil ředitel Husté školy Group Jan Bobek. Připomněl i další bonus anglické maturity. Pro některé vysoké školy je anglická maturita náhradou za přijímací zkoušky.

Ke standardnímu českému čtyřletému studiu proto nabízíme rozšířené studium zakončené anglickou maturitou. Výuka řady předmětů probíhá v angličtině a průběžně z nich studenti skládají zkoušky završené mezinárodní anglickou maturitou, kterou se mohou prezentovat jak v Čechách, tak v zahraničí. Mezinárodní anglická maturita je autorizovaná od anglické centrály Pearson.

Ke zdokonalení jazyka studentům pomáhají i výměnné pobyty a zahraniční stáže. Podívat se s námi mohou do dlouhé řady zemí, např. do Irska, Anglie, Německa, Španělska, Itálie, Holandska na Maltu ale i do Austrálie. Studenti na pracovních pobytech působí přímo ve firmách a získávají tam nejen jazykové dovednosti, ale nahlédnou pod pokličku zahraničních firem a poznají více kulturu země. Výměnné pobyty i stáže jsou pro studenty zdarma.

Studium připravujeme tak, aby se studenti rádi vzdělávali. Nabízíme finský systém volitelných předmětů. Studenti si ze široké nabídky mohou vybrat i předměty podle vlastních zájmů. Co si sami zvolí podle svých preferencí, to se jim samozřejmě lépe učí.

Zdroj: Digital academy - Obchodní akademie, s.r.o.

Mezi volitelnými předměty jsou například fotografování, psychologie, rétorika, finance, Youtubering, týmová práce, sport. Pro oživení výuky máme k dispozici netradiční učebnu v podobě jurty Narava. Kruhový prostor s proskleným vrškem, kam dopadá slunce, nabízí z výuky zcela jiný zážitek než klasická učebna.

Zdroj: Digital academy - Obchodní akademie, s.r.o.