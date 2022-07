Školství v Plané má tradici dlouhou několik staletí, jež je úzce spojena i se Střední školou živnostenskou. Ta v říjnu loňského roku slavila 125 let své existence, kdy ji otevřela široké veřejnosti.

Foto: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá VZDĚLÁVÁNÍ

Škola studentům a žákům nabízí vzdělání, díky kterému najdou snadno uplatnění v 21. století.

Význam řemesla ve společnosti vzrůstá a s jeho potřebou uplatnit jej v praxi rostou i počty žáků, kteří se rozhodnou jej zvolit.

V posledních letech škola pociťuje zvýšený zájem o nabízené obory. V letošním školním roce vychází cca 70 žáků, ale nově příchozích, kteří zahájí své studium v prvním ročníku některého z deseti nabízených oborů ve školním roce 2022/2023, bude více než 170. V Plané je možné se vyučit ve tříletých oborech Cukrář, Ošetřovatel, Krejčí, Spojový mechanik pro IT, Operátor skladování, Kuchařské práce, Tesařské práce, Zednické práce, Malířské a natěračské práce, Pečovatelské služby. Škola také poskytuje vzdělání v rámci Praktické školy jednoleté nebo dvouletého oboru Provozní služby – Pokojská. Také je nutno zmínit základní školu o pěti třídách v Zámecké ulici. Převážná část výuky probíhá v budově v Kostelní 129, zatímco např. odborný výcvik částečně probíhá v dílnách v Jateční ulici.

„Markantně vzrostl zájem v učebních oborech Cukrář, Kuchařské práce a Spojový mechanik. V příštím školním roce by u nás mělo studovat celkem 351 žáků s tím, že už se tímto počtem dostáváme na hranu kapacity, která je 383 míst. To jsou potěšující čísla a pro naše budoucí žáky připravíme podnětné vzdělávací prostředí tak, aby je učení bavilo a start jejich profesní dráhy se jim povedl," uvádí Mgr. Dana Buchartová, zástupkyně ředitele školy. „Vzhledem k této skutečnosti nám také neustále roste počet pedagogických pracovníků, který už čítá cca šest desítek zaměstnanců.“

Zvýšený zájem o obory také vedení školy přisuzuje mimo jiné úspěšným workshopům, které každoročně pořádá: „Naše workshopy se konají v podzimních měsících a chceme jimi našim uchazečům přiblížit jednotlivé obory a to tak, že zájemci ze základních škol stráví několik hodin např. v dílně nebo cukrárně, kde se sami zapojí do práce pod dohledem našich mistrů a také učňů, kteří se jim v tu dobu věnují,“ sděluje paní zástupkyně Mgr. Dana Buchartová.

Škola vyučuje v systému: týden teorie a týden praxe. Takový systém lze nastavit v těsné spolupráci s firmami v regionu. „Mnoho firem, kam naši žáci docházejí, vychází vstříc a právě reálnou praxi ve firmách považujeme za nejlepší způsob vykonávání odborného výcviku. Také velmi rádi vidíme, když naši absolventi bezprostředně po obdržení výučního listu mají možnost nastoupit právě do firmy, kde získali své zkušenosti a nemusí tak řešit problém s hledáním profesního uplatnění,“ dodal ředitel školy Mgr. Josef Mára.

Žáci školy nabízí své dovednosti i pro širokou veřejnost. Učni oborů Cukrář a Kuchařské práce dokáží připravit profesionální rautové pohoštění, případně sladký bufet. „Naše škola je hrdá na to, že může ukázat, co její žáci umí,“ řekla Ing. Petra Pechová, která ve škole zajišťuje chod odborných praxí všech oborů. „V minulosti jsme již pekli dort nejen pro hejtmana Plzeňského kraje nebo nedávnou akcí bylo např. setkání starostek západočeského kraje. Rádi se takových výzev ujímáme, myslíme, že nás vhodně reprezentují a také dovolují našim žákům se zamýšlet nad významem jejich práce a ohodnotit její kvalitu předtím, než ji odevzdají. To je myslím velmi důležité,“ dodává s úsměvem Ing. Petra Pechová. Kdo by chtěl výrobky cukrářů školy ochutnat, případně si pohoštění např. na rodinnou oslavu objednat, je srdečně zván do učňovské cukrárny v areálu školy v Bezdružické ulici, a to každý všední den mezi 11. a 13. hodinou. Nabídka je opravdu široká.

Všechny žákyně školy v oboru Ošetřovatel dokonce mohou absolvovat praxi v zahraničí, a to v sociálním zařízení Dr. Loewa ve Vohenstraussu. „Pro žákyně je taková možnost velkou výzvou a motivací ke studiu jak odborných předmětů, tak samozřejmě německého jazyka, který je v rámci zahraniční praxe nezbytný,“ upřesňuje Mgr. Andrea Hušková, která je pedagožkou právě v tomto oboru.

Letos v květnu se zde po třech letech konaly maturitní zkoušky. Škola mimo již zmíněných učňovských oborů nabízí také dvouleté nástavbové studium – obor Podnikání, který studentům dodá patřičné znalosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, marketingu a managementu atd. Samozřejmě se nezapomíná ani na všeobecně vzdělávací předměty, jako je český jazyk nebo anglický jazyk, které tvoří nedílnou součást maturitní zkoušky.

„K maturitě u nás letos nastoupilo 9 studentů denního a 7 studentů dálkového studia“ uvádí svůj příspěvek Mgr. Tereza Švecová, třídní učitelka maturitního ročníku N2. „ Jako první absolvovali písemnou část a také didaktické testy z češtiny, angličtiny, němčiny a matematiky. Stále existuje možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou – tu si letos zvolili 2 studenti dálkového studia. Dva z „dálkařů“ také maturovali z němčiny a všichni ostatní si zvolili angličtinu, která je většinou bližší mladší generaci.

"Ústní část, která definitivně rozhodla o úspěchu složení maturitní zkoušky, čekala studenty v termínech 23. – 24. 5. 2022. Studenti přišli na zkoušky pečlivě připraveni, tak se můžeme spolu s nimi radovat z vysoké úspěšnosti při jejich složení,“ dodává s úsměvem třídní učitelka Mgr. Švecová.

Nedávné „covidové roky“, během nichž probíhala distanční výuka, škola prakticky využila ke kompletnímu dokončení rekonstrukce, kdy za podpory zřizovatele školy Plzeňského kraje, proběhla modernizace veškerých učeben, vybavení, cukrářských a kuchařských dílen, a to v řádech několika milionů. Aktuálně probíhá postupná modernizace internátu školy, který disponuje kapacitou kolem 90 míst. „Vzhledem k nárůstu počtu našich žáků, kteří k nám dojíždějí i z Chebska, Mariánskolázeňska, Plzeňska či Domažlicka, chceme všem zájemcům nabídnout kvalitní ubytovací podmínky,“ upřesňuje ředitel školy Mgr. Josef Mára.

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá,

Kostelní 129

34815 Planá

sekretariat@sszplana.cz

Zdroj: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá VZDĚLÁVÁNÍ