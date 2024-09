Na konci tohoto týdne, ve dnech 20. a 21. září, proběhnou krajské volby. Tedy i volby do zastupitelstva našeho Středočeského kraje. Půjde o jedinečnou šanci na změnu směřování našeho kraje, které pod vedením stran současné vládní koalice není dobré.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal | Foto: Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Náš kraj nevzkvétá. Naopak. Přinejlepším lze říci, že stojí na místě. Ale pravdivější je říci, že couvá, že v mnoha ohledech a oblastech, za které kraj zodpovídá, je situace horší než před čtyřmi lety, kdy současná krajská vláda přebírala moc.

K čemu došlo? Co končící středočeská vládní koalice předvedla?

Zrušila slevy na jízdném v krajské veřejné dopravě pro seniory, žáky, studenty a zdravotně postižené a opakovaně výrazně zdražila jízdné v krajské veřejné dopravě pro všechny Středočechy

Zrušila bez náhrady téměř dvě desítky lokálních železničních spojů, které byly pro některá místa jediným dopravním napojením na okolní svět

V obou těchto případech se přitom zaklínala potřebou vyrovnaného hospodaření kraje a tím, že uvedené projekty, tedy slevy na jízdném a lokální spoje, jsou údajně prodělečné.

Je to naprostý útěk od reality a nepochopení základního smyslu krajské samosprávy - zajišťovat všem občanům kraje přístup k veřejným službám poskytovaných krajskou samosprávou.

Z hlediska krajského rozpočtu nejde o to, aby si na sebe každá jednotlivá výdajová položka tzv. vydělala, ale aby byl tento rozpočet vyrovnaný jako celek z hlediska bilance jeho ročních příjmů a výdajů. Což naopak končící koalice nedodržovala, protože krajský rozpočet je schodkový.

Navíc výdaje spojené se slavami na jízdném pro sociálně zranitelné skupny středočeských obyvatel a s provoze zrušených lokálních železničních spojů tvoří necelé procento ročních výdajů krajského rozpočtu.

Takže šlo ze strany hejtmanky Peckové a vedení kraje o - již bohužel standardní - projev jejich asociálnosti. A o projevení jejich skutečného postoje k veřejným službám a k úloze kraje.

Co podnikla končící krajská vláda dále?

Zastavila finanční podporu obecních knihoven

Zrušila učňovská stipendia

Zrušila několik středních škol, které teď v kraji zoufale chybí.

Jedná se například o Střední odbornou školu a učiliště v Kralupech nad Vltavou, o Zemědělskou školu a učiliště ve Středoklukách na okrese Praha-západ (což byla špičková škola s dlouholetou tradicí a jediná svého druhu široko daleko), či o Integrovanou střední školu v Jesenici na Rakovnicku.

Ing. Mgr. Tomáš DoležalZdroj: Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Tento krok středočeské krajské vládní koalice je naprosto nepochopitelný v situaci, kdy se loni i letos stovky středočeských dětí nedostaly na žádnou alespoň trochu dostupnou střední školu.

Končící vedení Středočeského kraje tedy selhalo ve svých základních povinnostech a kompetencích, zajišťovat kvalitní a dostupné veřejné služby pro všechny občany kraje, na celé čáře.

Přidejme k tomu i prohlubující se nedostupnost základní praktické i pohotovostní lékařské péče v kraji, včetně té stomatologické, dlouhé čekací lhůty a nedostatek personálů v krajských nemocnicích, či fakticky neprůjezdné komunikace směrem na Prahu či z Prahy v pracovní dny.

To všechno jsou záležitosti, které krajská politická reprezentace může, má - a musí - ovlivnit a hlavně řešit.

Ta středočeská to nedělala.

Fialova vláda v rámci tzv. konsolidačního balíčku od letošního ledna výrazně snížila podíl krajů na celkovém ročním výnosu z tzv. sdílených daní, což je základní zdroj financování krajských samospráv. V úhrnu jde ročně o desítky milionů korun, o které i náš kraj a naši občané zcela bezdůvodně přijdou.

Všichni vládní poslanci, včetně těch, kteří zasedají ve středočeském zastupitelstvu, toto škodlivé opatření směřující proti zájmům Středočeského kraje podpořili.

Včetně kandidáta na středočeského hejtmana za ODS Jana Skopečka.

Náš Středočeský kraj tak kvůli tomuto svévolnému postupu Fialovy vlády (a kvůli hlasování vládních poslanců a senátorů) přijde v následujících dvou letech zhruba o 300 milionů korun.

Což povede, bohužel, ke snížení rozsahu, kvality a dostupnosti krajem poskytovaných a zajišťovaných veřejných služeb.

V tomto kontextu zní slova představitelů končícího vedení středočeského kraje o tom, že bojují za spravedlivější financování našeho kraje, přinejmenším falešně a pokrytecky.

Co nabízí středočeským občanům volební koalice SPD, Trikolory a PRO kandidující pod číslem 7?

Kvalitní a dostupné zdravotnictví pro středočeské občany

Chceme zřídit v každém okresním městě kraje zubní i všeobecnou pohotovost a řešit kritickou situaci nedostatku zdravotnického personálu v krajských nemocnicích.

Říkáme NE Národnímu parku Křivoklátsko!

Fialova vláda i jejtmanka Pecková a dosluhující vedení kraje postupují v této otázce proti vůli místních občanů i samospráv. Vyvineme maximální tlak proti realizaci tohoto nebezpečného záměru.

Dostupná veřejná doprava do každého sídla v kraji

Obnovíme všechna dopravní spojení zrušená současným vedením kraje a opět zavedeme jízdné zdarma v krajské dopravě pro žáky, studenty, seniory a občany se zdravotním postižením.

Místa ve školách pro naše děti

Zajistíme dostatečné kapacity na středních školách v našem kraji. A pomůžeme obcím s rozšířením kapacit jimi zřizovaných mateřských a základních škol.

Pomůžeme seniorům i zdravotně postiženým

Posílíme terénní sociální služby pro naše seniory a zdravotně postižené občany a zajistíme cenovou dostupnost těchto služeb - v domácím prostředí i v pobytových zařízeních.

Finanční podpora rodin s dětmi

Matkám s trvalým pobytem v našem kraji poskytneme finanční příspěvek při narození dítěte. Rodičům-samoživitelům a nízkopříjmovým pracujícím rodičům s trvalým pobytem v našem kraji poskytneme finanční příspěvek na pobyt dítěte v předškolním zařízení.

Za spravedlivé financování Středočeského kraje - Středočeši sobě!

Navrhneme změny v nastavení financování krajů, jehož současná podoba náš kraj poškozuje. Středočeský kraj nesmí být nadále bezplatným servisem pro Prahu. Odmítáme jakékoli návrhy na sloučení Středočeského kraje s Prahou, které by náš kraj proměnilo na podřadnou periferii hlavního města.

Systém naší krajské samosprávy se nachází na poměrně zásadní křižovatce. A nepochybně vyžaduje hlubší změny – i ve smyslu jeho ústavního a zákonného nastavení.

Vznik krajů v roce 2000 byl ve všech ohledech nepodařeným kompromisem. Kraje při svém vzniku sice získaly určitá práva a povinnosti, ale nikoli již tomu odpovídající finanční zdroje. A tak se činnost krajských samospráv do velké míry redukuje na jakousi přerozdělovací funkci ve smyslu další alokace přidělených finančních prostředků. Průtokový ohřívač dotací…

Současné krajské uspořádání je i drahé a neefektivní. Krajů je příliš mnoho, resp. velkým problémem je jejich diametrálně odlišná velikost.

Musí se změnit i nastavení systému financování krajů, které je založeno na modelu tzv. sdílených daní, tedy na zákonem definovaném podílu krajů na výnosech daňových příjmů státu z některých daní.

Systém financování krajů je navíc krajně nespravedlivý a vůči některým z nich doslova diskriminační. Hlavně vůči našemu Středočeskému kraji.

V přepočtu na jednoho obyvatele kraje dostáváme každoročně mnohem méně peněz než většina ostatních krajů – a devětkrát méně než hlavní město Praha.

Finance z rozpočtového určení daní se totiž do krajů rozdělují podle kritérií a statistických údajů (počet obyvatel, délka silnic atd.) z roku 2004. To je neudržitelné a neakceptovatelné. Protože jen počet osob trvale hlášených k pobytu v našem kraji se od té doby zvýšil o více než 300 000.

K velkému zamyšlení je i otázka, zda při rozdělování sdílených daní do krajů (i obcí) vůbec dále vycházet pouze z trvalého bydliště daňového poplatníka. To je totiž ve stovkách tisíc případů odlišné od jeho faktického bydliště. Týká se to opět nejvíce našeho Středočeského kraje, který na to neuvěřitelně doplácí.

Dle posledních statistických šetření na území našeho kraje fakticky trvale žije až půl milionu osob, které však mají úřední trvalé bydliště na území jiného kraje. A tam jde podíl z jejich daní, přestože veřejné služby tito lidé využívají u nás. A my, Středočeši, jim je platíme.

Než budou vyřešeny zásadní otázky způsobu a formy financování krajů, které napraví současný absurdní a diskriminační stav, jsou veškeré debaty o tom, co a jak mají kraje dělat, pouhými akademickými úvahami bez reálného obsahu.

Bez zásadních změn legislativy na celostátní úrovni nelze dělat smysluplnou krajskou politiku ve prospěch občanů a naplňovat zadání, které kraje ze zákona mají.

My jsme připraveni tyto změny prosazovat.

Na krajské i celostátní úrovni.

Nabízíme voličům smlouvu, jejíž dodržení bude veřejně kontrolovatelné.

Jsme připraveni pracovat pro náš kraj a skládat lidem účty.

S pokorou a úctou žádáme Středočechy o podporu.

Ing. Mgr. Tomáš Doležal

ekonom, politolog, odborný mluvčí SPD pro oblast sociální politiky

místopředseda Regionálního klubu hnutí SPD ve Středočeském kraji

kandidát hnutí SPD do Zastupitelstva Středočeského kraje

Zadavatel /zpracovatel: SPD, Trikolora, PRO