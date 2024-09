Letošní volby do krajských zastupitelstev budou snad ještě důležitější než kdykoli dříve

Ing. Mgr. Tomáš Doležal | Foto: Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Systém naší krajské samosprávy se totiž nachází na poměrně zásadní křižovatce. A nepochybně vyžaduje hlubší změny. I ve smyslu jeho ústavního a zákonného nastavení.

Naše rodina žije ve Středočeském kraji, konkrétně v obci Kamenice v okrese Praha-východ, již ve čtvrté generaci. Tady je můj domov, tady jsou mé kořeny. Dlouhá léta jsem v našem kraji pracoval jako manažer v oblasti skladové logistiky Znám tudíž problémy našeho regionu a jeho občanů poměrně podrobně. Odborně se dlouhodobě zabývám především problematikou veřejné správy, veřejných financí a sociální politiky. I proto mohu odpovědně prohlásit, že naše krajské uspořádání potřebuje zásadní revizi, včetně změny financování, které je absolutně nespravedlivé a diskriminační. Hlavně vůči našemu Středočeskému kraji, který v rámci rozpočtového určení daní dostává v přepočtu na jednoho obyvatele dvakrát měně peněz než většina ostatních krajů - a sedmkrát méně než Praha. Toto se musí bezpodmínečně změnit, jinak není možné z pozice vedení našeho kraje důstojně zabezpečovat veřejné služby, které kraje zabezpečovat mají a musí: střední školství, zdravotnictví, veřejnou dopravu, sociální služby.

Od vzniku krajské samosprávy v její současné podobě vzrost počet obyvatel našeho kraje o více než 300 000. Ing. Mgr. Tomáš DoležalZdroj: Svoboda a přímá demokracie (SPD)A to hovoříme jen o občanech, kteří jsou tu trvale hlášeni a jejichž daně směřují do našeho krajského rozpočtu a do rozpočtů našich obcí. Na území našeho kraje ovšem fakticky trvale žije až půl milionu osob, které zde k pobytu hlášeni nejsou a které mají úřední trvalé bydliště jinde. Nejčastěji v Praze. A tam směřuje i podíl z jejich daní, přestože veřejné služby využívají u nás. A my, Středočeši, jim je platíme. To také musí skončit a existují cesty, jak to učinit. Například tak, že navážeme rozpočtové určení daní a financování krajů i na místo vlastnictví nemovitosti. Nemůžeme být nadále sponzory, servisem a pojišťovnou pro Prahu a její bezprávnou periférií.

Občanů okresů poblíž Prahy, tedy i Mělnicka, se toto týká dvojnásobně - na krajské a snad ještě markantněji na obecní úrovni. Bez zásadních změn způsobu financování krajů proto nelze dělat smysluplnou krajskou politiku ve prospěch občanů a naplňovat zadání, které kraje ze zákona mají. Ale nelze pouze nečinně čekat. Něco dělat pro náš region a pro naše občany z krajské úrovně můžeme - a musíme - i dnes.

Co to je především?

Musíme posílit kapacity škol všech stupňů pro naše děti - nejen středních škol, které mají kraje ve své gesci. Vedení kraje musí rovněž pomoci městům a obcím rozšiřovat kapacity jejich základních a mateřských škol. I finančně.

Musíme obnovit a posílit dopravní spojení našeho venkova s Prahou i s dalšími lokálními centry. Mnoho osad v našem kraji dokonce nemá žádné spojení veřejnou dopravou s okolním světem. Nebo jej nemají během víkendu. Přestože jejich občané platí stejné daně jako jiní obyvatelé kraje. To nelze akceptovat.

Musíme se postarat o naše seniory. Musíme jim poskytnout potřebné zdravotní, sociální, pečovatelské a další služby v místě jejich bydliště. A tyto služby pro ně musí být finančně dostupné. Kraj to musí zajistit, kompetence a prostředky k tomu má.

Já k tomu chci svými znalostmi a prací přispět.

Pro náš kraj, pro náš domov, pro naše občany!

Ing. Mgr. Tomáš Doležal

ekonom, politolog, odborný mluvčí SPD pro oblast sociální politiky

místopředseda Regionálního klubu hnutí SPD ve Středočeském kraji

kandidát hnutí SPD do Zastupitelstva Středočeského kraje

Zadavatel /zpracovatel: SPD, Trikolora, PRO