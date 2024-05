aneb SOLIDARITA jako prázdný pojem, nebo skutečná hodnota

Foto: Matouš Konečný

Domnělou „solidaritou“ (rozuměj, u vás budou stát větrníky, protože město potřebuje energii/peníze na své záměry) bylo argumentováno některými zastupiteli Mohelnice při prosazování změny územního plánu umožňující stavbu větrných elektráren přibližně půl kilometru od obydlí lidí. Samozřejmě je to absurdní a každý rozumný člověk ví, že se o žádnou solidaritu nemůže jednat.

Solidarita v pravé podstatě představuje vzájemnou podporu a spolupráci mezi rovnocennými partnery, kteří sdílejí společné zájmy a cíle, respektují se, naslouchají si a usilují o oboustranně prospěšná řešení. Ne na úkor druhého. V tomto případě jsou ale zájmy investora a města v přímém rozporu se zájmy místní části. Investor sleduje svůj ekonomický prospěch, obyvatelé odmítají negativní dopady na zdraví a kvalitu života. Žádají město, aby respektovalo jejich právo určovat, v jakém prostředí budou žít. Nikdo druhý totiž nemá právo bagatelizovat jejich obavy, ani požadavky. Nikdo jim nenahradí zničené prostředí. Ani zastupitelé, kteří po skončení svých volebních období odejdou.

Zdroj: Matouš Konečný

Petice proti větrníkům ukazuje rezolutnost nesouhlasu. Jen ze Studené Loučky, Bukové a Bušína ji podepsalo 216 obyvatel. Proti výstavbě se tak přímo postavilo 92 % ze všech zde trvale žijících lidí, chatařů a chalupářů! Jen přibližně patnáct svůj podpis nepřipojilo. K 20.5.2024 petici již podpořilo také přes dvě stě dalších odpůrců, nejčastěji z Mohelnice a okolních obcí. Rovněž z Gruny a Žipotína, kde už větrníky stojí. Bude tento jednoznačný výsledek petice zastupitelům stačit, aby respektovali názor svých občanů? Nebo dovolí, aby záměr protlačila úzká skupina ve vedení města?

Skutečně solidární přístup vyžaduje, aby volení zástupci pozorně naslouchali obavám a argumentům svých občanů. Strašení některých, že energii prostě naše země potřebuje a stát nás donutí, není na místě. Energie máme dost, vyvážíme ji a rozvíjíme jadernou energetiku. Naše malá země není nafukovací, abychom tu měli kromě jaderných elektráren i lesy větrníků a plantáže fotovoltaik. Oproti Německu, které se jádra vzdalo, kde už však lidé také protestují a vláda přijímá zákony k jejich ochraně. Neplatí ani donucení státem, vždy bude rozhodující územní plán.

Zdroj: Matouš Konečný

Mandát získaný ve volbách zavazuje zastupitele stát na straně obyvatel, ne investora. I kdyby to znamenalo vzdát se benefitů. Vedení města chce ale změnu územního plánu, který dosud území chrání a počítá s rozvojem jeho obytné a rekreační funkce, prosadit rychle, nejlépe zkráceným řízením. Svým způsobem jde o kolonialistický přístup, kdy ti, co mohou, rozhodnou o cizím území, vytěží je a původní obyvatelé to musí snést. Ne, skutečně zde není nutné stavět jedny z největších větrných elektráren v Evropě. Vážení zastupitelé, kde máte ve svém obvodu tak krásnou přírodu, lesy a louky? Proč jezdíte na Bušín, Bukovou a Studenou Loučku na cyklistické výlety, vycházky, do lesa na houby, za trochou lesního ticha a krásného výhledu do krajiny? Myšlenka chránit toto místo se do územního plánu nedostala jen tak. Proto ji prosím respektujte. Obhajovat zničení lokality potřebou peněz na jiné záměry, o jejichž smysluplnosti pochybuje i část zastupitelů, vás není hodno.

Zdroj: Matouš Konečný

Naděje, že rozumní a zodpovědní zastupitelé pochopí podstatu problému a uznají oprávněnost argumentů svých občanů, existuje. Petice závazná není, ale z hlediska respektu nesouhlasu neexistuje nikdo důležitější než ti, po kterých chcete, aby pod vrtulemi trvale žili. Nyní máte příležitost dokázat, že rozumíte pravému významu solidarity - vzájemné podpoře a sounáležitosti mezi lidmi, kteří sdílejí společný životní prostor a hodnoty. Dokažte, že zastupujete své občany. Když mohou jiní respektovat petici svých občanů, nepovolit provoz kasin a vzdát se příjmů, můžete to dokázat i vy. Lze najít lepší cestu pro budoucnost místních částí, o které máte pečovat. Cestu respektu k potřebám obyvatel, k ochraně přírodní, kulturní i historické tváře krajiny, umožňující zajistit všem zdravé, důstojné a spokojené životní podmínky. Pokud to dokážete, budete moci být na sebe právem hrdí.

Osadní výbor a obyvatelé místní části Studená Loučka a osad Buková a Bušín