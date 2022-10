Město Studénka na podzim dokončuje několik investičních akcí. Návštěvníci opraveného zámku v Nové Horce budou moci ještě v září využít nově vybudovanou komunikaci a chodník. Zlepšení dopravní obslužnosti se týkají i další stavby, např. nová autobusová zastávka u prodejny Lidl.

Autobusová zastávka Lidl | Foto: zadavatel inzerce

K opravě komunikace dochází také v lokalitě Trávníků, kde se pro obyvatele této části města vybudoval nový vodovod. V místní části Butovice se dokončuje III. etapa chodníku a autobusová točna.

komunikace k zámku Nová HorkaZdroj: zadavatel inzerce

Nejen v oblasti dopravy dochází ke zlepšení komfortu občanů. Po úspěšné „koupací“ sezoně na nedávno otevřeném přírodním koupališti (biotopu) probíhají práce také na rekonstrukci krytého bazénu. Ten je umístěn ve víceúčelové hale, jejíž součástí je ledová plocha a bowling. Bazén bude pro návštěvníky otevřen na přelomu října a listopadu.

Co se podařilo – rozhovor se starostou města Liborem Slavíkem

starosta Libor SlavíkZdroj: zadavatel inzercePane starosto, jak hodnotíte uplynulé volební období?

Studénka prochází v posledních letech postupnou obměnou. V průběhu právě končícího volebního období investovalo město do oprav a investic víc než čtvrt miliardy korun. A není to jen o tradičních obměnách povrchu silnic, chodníků nebo údržbě veřejné zeleně včetně nové letničkové výzdoby na nám. Republiky. Vedení města se pouští i do velkých a náročných projektů. V roce 2019 prošel rozsáhlou rekonstrukcí zimní stadion, kde byla primárně provedena kompletní rekonstrukce technologie pro chlazení nové ledové plochy, a současně také kompletní oprava havarijního stavu střechy. V létě 2019 byla dokončena přeměna areálu původního koupaliště, jenž ukončilo provoz v roce 2007, na zcela nový unikátní přírodní koupací biotop.

zimní stadionZdroj: zadavatel inzerce

Kromě výše uvedených projektů, kterou investiční akci byste vyzdvihl?

Naše investice nesměřují pouze do volnočasových aktivit, ale i do rozsáhlých oprav či rozvoje budov mateřských a základních škol. Všechny základní školy získaly nové speciální venkovní učebny, bezbariérové přístupy a na dvou školách byla provedena kompletní rekonstrukce školních kuchyní včetně dodávky nových technologií.

venkovní učebna TGMZdroj: zadavatel inzerce

Občané města získali také víc než půl druhé stovky nových parkovacích míst, a to zejména vybudováním nového centrálního parkoviště pro 94 automobilů. Další parkovací místa vznikla díky novým odstavným plochám u zdravotního střediska, rodinného centra, u škol na ulicích Butovická i Sjednocení, na ulicích Malá strana a Poštovní, či úpravou vodorovného dopravního značení na ulici Sjednocení. Bezpečnost byla zvýšena přeměnou špatného stavu chodníku na ulici Sjednocení na kombinovanou stezku pro chodce i cyklisty a zcela nová cyklostezka také vede do místní části Nová Horka.

parkovištěZdroj: zadavatel inzerce

Od roku 2020 mohou sami občané města formou participativního rozpočtu rozhodovat, do jakých projektů bude směřovat část rozpočtu. Díky tomu vzniklo dětské hřiště v areálu zámecké zahrady a workoutové hřiště u ZŠ Butovická. V letošním třetím ročníku vyhrál návrh na vybudování veřejného ohniště v blízkosti koupacího biotopu.

Jaké záměry má město pro další období?

Současné vedení města bude po zářijových komunálních volbách usilovat o realizací dalších připravených projektů. A není jich málo. Domnívám se, že se nám podařilo lépe komunikovat a naslouchat občany města. Výstupy pak jsou součástí strategického dokumentu „Program rozvoje města“. Díky pečlivé kontrole rozpočtu velmi dobře hospodaříme, snažíme se omezovat provozní výdaje, a naopak víc prostředků směřujeme nejen na opravy či investice, ale i do školství, kultury a podpory volnočasových aktivit našich občanů všech věkových skupin.

Zdroj: zadavatel inzerce