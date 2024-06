Připravovali ji pod vedením ex členů Českého národního kuchařského týmu.

Žáci školy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni. | Foto: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Šéfkuchaři Radek David a Jan Horký mají na svém kontě mimo jiné úspěchy v jedné z nejprestižnějších kuchařských soutěží na světě INTERNATIONAL CATERING CUP , která se koná v Lyonu ve Francii. Přiléhavý název „Ti dva z Lyonu“ si pro svou akci zvolili žáci plzeňské Akademie hotelnictví a cestovního ruchu.

Radek David a Jan Horký.Zdroj: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Pod vedením obou předních českých šéfkuchařů připravili 25. 4. banketní večeři, kterou pak servírovali pozvaným hostům. U zrodu akce stál učitel odborného předmětu Filip Vracovský, který Radka Davida a Jana Horkého požádal o spolupráci. Úkolem bylo vymyslet pět chodů, které by osm až deset studentů dokázalo pod jejich vedením uvařit během sedmi hodin. Menu nakonec obsahovalo skutečné lahůdky: marinovaného lososa, krém z hrášku, roládu z perličky s baby špenátem, telecí hřbet a jako dezert krém ze slaného karamelu a bílé čokolády, čokoládový crumble, maliny, malinový gel a křupavé čokoládové boby.

„S přípravou jsme začali od osmi ráno ve školní cvičné kuchyni. Někteří studenti museli občas odejít na zkoušku, ale bylo vidět, že je mrzí, že přijdou o část přípravy. Poté jsme se přesunuli do školní kuchyně, kde se vaří a podávají obědy pro studenty. Mezitím si studenti museli připravit a vyčistit talíře, naporcovat suroviny a připravit se na servis. Číšníci zatím připravovali stoly a dekorace, které se jim velmi povedly," popsal šéfkuchař Radek David.

Žáci školy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni.Zdroj: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.

Před začátkem podávání vždy studentům ukázali jeden vzorový talíř, a poté už studenti podávali sami. „Musím říci, že se jim to dařilo. Občas ale zažili stresující momenty, když jsme jim museli dát stejnou kritiku, jakou by dostali naši zaměstnanci, pokud by podávali chybně nebo nepracovali správně. Někteří si tuto lekci určitě dlouho zapamatují. Studentům pomáhal učitel odborného výcviku Filip Janský,“ prozradil Radek David. O zábavu se postarali žáci třídy CR2B, kteří hostům připravili kvíz o Lyonu.

„S třídou HT3 spolupracovali na akci ‚Ti dva z Lyonu“ nejnadanější kuchařští talenti naší školy a všichni odvedli skvělou práci,“ uvedla ředitelka Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Mgr. Jana Linhartová. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň je soukromá střední hotelová škola a odborné gastro učiliště. Nabízí obory Cestovní ruch a Hotelnictví zakončené maturitou, učňovský obor Kuchař/číšník a pro zájemce s výučním listem navazující obor Podnikání.

Více informací na www.hotelova-skola-plzen.cz.

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni.Zdroj: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o.