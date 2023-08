Využijte možnost vyhnout se na začátku školního roku frontám na prodejních místech a prodlužte si studentský profil sami a zdarma

Foto: Koordinátor ODIS s.r.o.

Vzdálené prodloužení profilu studenta:

Studenti VŠB-TUO, OSU a ostatní studenti s průkazem ISIC si mohou v Ostravě prodloužit svůj studentský profil (od dovršených 18 let do dovršení 26 let) na své ODISce o další rok na jízdenkových automatech na zastávkách ostravské MHD. Systém prostřednictvím těchto automatů on-line vyhodnotí nárok na slevu přímo v databázi VŠB-TUO nebo OSU po zápisu do ročníku, resp. v databázi ISIC (s platností průkazu do 12/2024).

Vzdálené vyřízení ODISky:

Vyřízení nové ODISky je možné rovněž na E-shopu (www.odiska.cz), bez nutnosti návštěvy prodejny. Fotokopie požadovaných dokumentů je možné nahrát do E-shopu v rámci podání žádosti o novou ODISku, po jejich ověření bude objednávka vyřízena bez nutnosti návštěvy prodejny.

Vzdálené zakoupení dlouhodobé časové jízdenky ODIS:

Pro zakoupení dlouhodobé časové jízdenky, popř. pro nabití elektronické peněženky, využijte E-shop ODIS (www.odiska.cz).

ODISka pro prvňáčky zdarma

Koordinátor ODIS s.r.o. tuto akci, dosud známou pouze v Ostravě, nově nabízí pro prvňáčky v celém Moravskoslezském kraji. O ODISku pro prvňáčky zdarma mohou rodiče požádat prostřednictvím E-shopu ODIS (www.odiska.cz) anebo v kterémkoliv Dopravním infocentru ODIS v Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Jablunkově, Karviné, Krnově, Opavě, Orlové, Třinci, a u smluvních partnerů v Bruntále, Kopřivnici, Novém Jičíně a Rýmařově.

V případě osobního podání žádosti na kontaktním místě je nutné předložit aktuální fotografií dítěte o rozměrech 35 x 45 mm, jeho osobní doklad (rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny, cestovní pas nebo občanský průkaz dítěte) a osobní doklad zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Akce je platná do 30.9.2023 a je určena pro všechny děti narozené v letech 2016 nebo 2017, bez ohledu na to, zda jsou aktuálně žáky první třídy základní školy či nikoliv.

Upozorňujeme, že zcela bezplatné získání ODISky platí pouze při osobním vyzvednutí na kontaktním místě. V případě požadavku na zaslání zhotovené ODISky na adresu je potřeba uhradit poplatek za doporučené zaslání ODISky (dle ceníku ČP).

Benefitní program výhod s ODISkou

Do konce září mohou držitelé personifikované platné ODISky využít slevu při návštěvě vybraných hradů, zámků a kulturních zařízení v Moravskoslezském kraji. Platnou ODISkou se pro tyto účely rozumí plastová ODISka s aktivní platností, a to bez ohledu na to, jaký tarifní produkt je na ní nahrán. Sleva (ve většině případů ve výši 15% nebo 25%) je poskytována na obyčejné nebo rodinné vstupenky.

Podrobné informace včetně přehledu zapojených účastníků tohoto programu naleznete na www.odis.cz/benefity.

Výhodné jízdenky na výlety

Pro jednodenní výlety nabízí Tarif ODIS výhodné 24hodinové jízdenky platné pro celou síť ODIS, a to za 200,- Kč pro jednu osobu nebo za pouhých 300,- Kč až pro 5 osob bez omezené věku.

Jízdenky ve formě papírových jízdenek lze zakoupit u řidičů autobusů na regionálních linkách s okamžitým počátkem platnosti nebo u pokladních přepážek Českých drah na území ODIS, u vlakového doprovodu a v prodejnách Dopravního podniku Ostrava s volitelným počátkem platnosti. A samozřejmě v mobilní aplikaci ODISapka.

Zdroj: Koordinátor ODIS s.r.o.Nové prodejní terminály jízdenek ve vlacích a na nádražích

Postupně přibývají další prodejní terminály na jednotlivé jízdenky ODIS, a to jak na železničních zastávkách, tak ve vozidlech.

Terminály naleznete v železničních stanicích a zastávkách Třinec, Vendryně, Hrádek, Ostravice zastávka a nejnověji Bocanovice.

Stejné terminály jsou umístěny v modernizovaných motorových vozech jezdících zejména na linkách S8 Studénka–Veřovice, S10 Opava východ - Rýmařov a S33 Suchdol nad Odrou–Budišov nad Budišovkou, dále pak ve dvoupodlažních jednotkách push-pull na lince S6 Ostrava hl.n.–Frýdlant nad Ostravicí, o víkendech až Frenštát pod Radhoštěm město, a nejnověji v elektrických jednotkách Regiopanter 640 na lince S1 Ostrava-Svinov – Opava východ.

Jízdné v terminálech lze uhradit ODISkou nebo běžnou platební kartou.

Zdroj: Koordinátor ODIS s.r.o.