V letošním ročníku soutěže společnosti Wienerberger studenti opět ukázali, že budoucnost oboru je v dobrých rukou.

Foto: Soutez o nejlepsi projekt

Celkem se do soutěže přihlásilo 158 studentů z 22 středních průmyslových škol stavebních. Ze všech přihlášených a celkově vzato opravdu kvalitních prací byly v druhém soutěžní kole vybrány tři nejlepší projekty v každé ze soutěžních kategorií – Projekt rodinného domu (3. ročníky) a Projekt občanské a bytové stavby (4. ročníky). Kromě již tradičního speciálního ocenění Tondach bylo letosnově uděleno také speciální ocenění společnosti LOXIA, nového partnera soutěže.

Mezi třeťáky zvítězila Karolina Činovská z VOŠ a SPŠS Volyně, která získala i speciální ocenění Tondach. Druhé místo obsadil Václav Richtár ze SPŠS Ostrava a na 3. místě se umístil Karel Ševčík ze SPŠ Zlín, který získal i nové speciální ocenění společnosti LOXIA. Vítězem mezi čtvrťáky se stala Natálie Podskalníková z VOŠ a SPŠS Praha 1, která zároveň získala nové speciální ocenění společnosti LOXIA. Druhé místo patří Anežce Kuřilové ze SPŠS České Budějovice a na 3. místě skončila Sára Helclová ze SPŠS Havlíčkův Brod. Speciální ocenění Tondach si vysloužila práce Jakuba Vlacha ze SPŠS Brno.

„Budoucnost našeho oboru představují studenti středních škol, které je nutné podporovat a dát jim možnost se maximálně rozvíjet a zároveň si i vyzkoušet, co je v rámci jejich budoucího povolání čeká. Proto vznikla tato naše soutěž a mě osobně velmi těší, že i v jejím třináctém ročníku je o ni stále velký zájem a zároveň si projekty drží vysokou úroveň,“ sdělil autor soutěže a zároveň člen odborné poroty za Wienerberger Ing. Ivo Petrášek. Ing. arch. Jana Mastíková ze společnosti LOXIA, která rozšířila odbornou porotu a hodnotila projekty ve finálovém kole, dodala: „práce architekta a projektanta má své nezaměnitelné kouzlo, ale jako každý obor vyžaduje ochotu se vzdělávat a pracovat na sobě. Zároveň je samozřejmě zapotřebí talent a šikovnost. Co ale my v LOXIA považujeme za zásadní, je podpora vzdělávání a možnost zapojit se již během studia do praxe, a právě to studentům prostřednictvím této soutěže nabízíme.“

Výherci nově obdrží za 1. místo 20.000 Kč, za 2. místo 10.000 Kč, za 3. místo 5.000 Kč a za vybrané projekty v rámci ocenění Tondach 5.000 Kč. Slavnostní předání diplomů proběhne ve středu 21. září v rámci mezinárodního stavebního veletrhu For Arch na stánku společnosti Wienerberger. Autoři vítězných projektů v rámci speciálního ocenění společnosti LOXIA se mohou těšit na atraktivní cenu v podobě designového a vysoce výkonného Apple iPad, který využívají profesionální projektanti a architekti. LOXIA zároveň nabídne oceněným studentům placenou měsíční stáž ve své pražské kanceláři.

Pravidla soutěže a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na www.wienerberger.cz.

Zdroj: Soutez o nejlepsi projekt