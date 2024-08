Dokončení stavby Kolejních domů sv. Augustina, která začala vyrůstat na ulici Jaselská loni na podzim, se pozdrží. V důsledku rozhodnutí soudu pozbylo stavební povolení právní moci a na stavbě tak v současnosti probíhají jen zabezpečovací práce. Pro Brno, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacit pro ubytování studentů to není dobrá zpráva.

Návrh studia RAW architekti zachovává členění v původním rytmu ulice a výškově navazuje na římsy sousedních domů | Foto: Urbanon

V loňském roce byla konečně, po letech průtahů, zahájena stavba nadstandardního ubytování pro studenty brněnských vysokých škol – Kolejní domy sv. Augustina. Moderní dům z dílny renomovaného studia RAW architekti zaplní jednu z posledních proluk v centru města a nabídne ubytování v 153 kolejních jednotkách s kompletním zázemím, ve kterém nechybí rozsáhlá studovna, společenské prostory, cinemaroom či posilovna.

Jako každá nová stavba v centru města se i Kolejní domy sv. Augustina potýkaly s nepochopením a řadou odvolání, mnohdy způsobených nedostatkem informací a někdy i jejich záměrným zkreslováním.

„Vytýkán nám byl například vyšší počet podlaží, než jaké mají okolní domy. Někteří lidé nedokázali pochopit, že se před více než 100 lety stavěly domy s mnohem vyššími stropy, a tudíž se do stejné výšky budovy vešlo méně pater,“ vysvětluje Petr Prokš, předseda představenstva investora stavby – společnosti Urbanon. „Náš dům od 6. n.p. ustupuje dozadu a navazuje tak svojí římsovou výškou na domy sousední a rozhodně není ani zdaleka nejvyšší ani nejhlubší stavbou v bloku budov, ve kterém se nachází,“ dodává.

Dům nepřesahuje svojí výškou ani hloubkou původní zástavbu na JaselskéZdroj: Urbanon

Parcela, na které se dům staví, byla od prvopočátku určena k zastavění, o čemž nejlépe svědčí štítové zdi sousedních budov, které jsou – s výjimkou světlíků chodby jednoho z domů – zcela bez oken. Jejich architekti by si jistě nenechali ujít příležitost využít umístění oken s atraktivními výhledy do zeleného vnitrobloku, pokud by si před více než 100 lety, když se domy stavěly, mysleli, že parcela zůstane volná. Se zastavěním parcely počítal i původní územní plán Brna z roku 1994, stejně jako všechny jeho pozdější návrhy. To, že zde dosud nic nestálo, a že parcela od světové války zarůstala náletovými dřevinami, bylo dáno nejasnými majetkovými vztahy. Až po jejich vyjasnění se mohlo začít stavět.

„Vzhledem k ideální lokalitě z pohledu blízkosti řady brněnských vysokých škol jsme – i na základě analýzy podobných projektů z Rakouska, Německa a Polska – zvolili koncept moderních nadstandardních kolejních domů. Tento typ ubytování totiž v Brně kriticky chybí a lépe situovaní studenti dnes musí využívat byty určené ke standardnímu bydlení, které ale nenabízí možnost společného studia i společenského vyžití s ostatními studenty. Tuto díru na trhu jsme se rozhodli zaplnit a ze strany vysokých škol registrujeme velký zájem,“ doplňuje Petr Prokš.

Rozptyluje i obavy ohledně potenciálního nedostatku parkovacích míst, kterých bude v podzemí 98: „Zkušenosti ze zahraničí naopak ukazují, že budeme mít v garážích stání nadbytek a budeme je pronajímat sousedům z Jaselské. Je třeba říct, že kdybychom stavbu povolovali dle v současnosti platných předpisů, nemuseli bychom parkoviště dimenzovat zdaleka tak velkoryse.“

Vyjasňovat zástupcům města musel investor i šířící se fámy, že chce ve skutečnosti stavět byty na prodej a že koleje jsou jen zástěrka.

„Naše společnost vznikla proto, abychom zajistili průběžné financování provozu Biskupství brněnského, které potřebuje prostředky nejen na pastorační činnost, ale i na údržbu a opravy církevních památek, provoz církevních škol, hospiců, poradenských center a dalších aktivit. Všechny naše investice musí být dlouhodobé. Pracujeme s horizontem 50 a více let, a tak máme možnost realizovat i projekty, které „rychloobrátkovým“ investorům nedávají smysl,“ komentuje fámy Petr Prokš.

V průběhu povolování stavby absolvovali zástupci investora řadu jednání se sousedy na Jaselské, kteří z různých důvodů se stavbou nesouhlasili. V případě racionálních připomínek byly provedeny některé úpravy v projektu, popřípadě různá dodatečná měření a opatření, tak, aby byly obavy, pokud možno rozptýleny. Tam, kde se dohody dosáhnout nepodařilo, musely námitky v odvoláních posoudit příslušné orgány. Přerušení stavby paradoxně způsobila až žaloba stěžovatelů, kteří vlastně žádné relevantní připomínky ke stavbě neměli.

„Třičtvrtě roku po nabytí právní moci stavebního povolení a zahájení stavby bylo soudem zrušeno rozhodnutí magistrátu, který odvolání stěžovatelů jako nedůvodné zamítl, a to kvůli formalitě – nedostatečnému vypořádání jejich námitek ze strany Krajského odboru památkové péče. Stavební povolení sice zrušeno nebylo, ale pozbylo právní moci. Soud má samozřejmě na takové rozhodnutí právo a jeho rozsudek plně respektujeme. Vzhledem k tomu, že soud současně nařídil odboru toto stanovisko vydat, věříme, že zdržení stavby snad nebude příliš velké. Přesto si myslíme, že by se zákonodárci měli zamyslet nad úpravou správního řádu tak, aby se zabránilo bezdůvodnému obstrukčnímu zdržování staveb ze strany mnohdy „profesionálních“ stěžovatelů. Jde nejen o stavby soukromých investorů, ale i o stavby veřejné, zejména silnice a dálnice, které jsou takto bezdůvodně zdržovány a prodražovány. V zahraničí mají tyto právní úpravy vyřešeny mnohem lépe a je to vidět na srovnání tempa výstavby např. dálniční sítě v ČR a v Polsku,“ dodává Prokš.

Dlouhý povolovací proces díky zákonům umožňujícím bezdůvodné obstrukce prodražuje nejen stavbu silniční sítě, ale je třeba také jednou z hlavních příčin nedostupnosti a vysoké ceny bydlení. Dlouhá doba, po kterou mají investoři v projektech vázané peníze se nemůže neprojevit.

V současnosti na Jaselské probíhají práce na zabezpečení stavební jámy tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů občanů a majetku města, Masarykovy univerzity i soukromých vlastníků. Celá stavba se totiž nachází na území bývalých rybníků, ze kterých byl napájen obranný příkop městských hradeb. Z tohoto důvodu je sama ulice Jaselská umístěna na až 6 metrů vysoké vrstvě navážky.

„Když si uvědomíme, že stavební jáma je ještě o dva metry hlouběji, tedy 8 metrů pod úrovní ulice, je jasné, že bez kvalitního statického zajištění by byla zřícením ohrožena jak ulice Jaselská, tak sousední domy. Obzvláště za situace, kdy se z bývalého dna rybníků vytlačuje do stavební jámy voda. Ve spolupráci se statikem a stavebním úřadem – a za jeho opakovaných kontrol – vše řešíme tak, aby k žádnému ohrožení nedošlo,“ uzavírá Petr Prokš