Studentky z Plzně si na jeden den zkusily práci v sociálních službách

V kalendáři čas pokročil do druhé poloviny měsíce října, venku za okny se listí stromů barvilo do zlatavě načervenalých odstínů a to byla ta pravá atmosféra na „Podzimní tvoření“, které pro naše klienty připravila třída nadšených studentů II. ročníku „Akademie hotelnictví a cestovního ruchu“.

Foto: Městský ústav sociálních služeb města Plzně