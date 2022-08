Pokud vám v současné době nevyhovuje dlouhodobá práce ve větším kolektivu zaměstnanců ve velké firmě s mnoha těsnými kontakty, v hlučném prostředí s nedostatkem čerstvého vzduchu, nebo jste přišli o práci, máme pro vás zajímavou šanci, jak opět získat radost ze života a pracovat mnohem svobodněji na čerstvém vzduchu.

Známá klatovská firma Šumavské zahrady s dlouholetou úspěšnou tradicí přijímá další zaměstnance v různých profesích, kteří najdou uplatnění při realizaci nových zahrad.

„Je mnoho lidí, kterým při práci nevyhovuje velký kolektiv, práce na směny, přísný řád velkých firem, neosobní přístup nadřízených. Mnozí také přišli o práci v oborech, které jsou dnes omezeny, nebo jim nevyšlo samostatné podnikání. Všem těmto lidem můžeme nabídnout práci na čerstvém vzduchu, ve volném prostoru, v rozvíjejícím se oboru a v malém pracovním kolektivu,“ říká vedoucí společnosti Šumavské zahrady, s.r.o., Jan Sládek.

„Naše firma se neustále rozšiřuje, proto máme zájem o získání nových zaměstnanců. Hledáme je pro všechny pozice – od projektanta až po pomocné dělníky. Mohou se hlásit zájemci s odbornou kvalifikací i bez kvalifikace. V praxi jsme zjistili, že často chuť do práce, aktivní přístup k úkolům a láska k zahradnické práci je víc než odborné vzdělání. Rádi všem našim zaměstnancům poradíme a pomůžeme se zapracováním a získáním potřebných znalostí.“

Firma Šumavské zahrady je rodinnou společností, která v současné době nabízí především komplexní péči o veřejnou a soukromou zeleň, včetně stavebních prací. Navrhuje zahrady a realizuje zakázky po celé České republice, kde spolupracuje s celou řadou předních českých stavebních firem. Je také jednou z největších zahradních realizačních firem v západních Čechách. Může se pochlubit tak významnými realizacemi, jako je například střešní zahrada na Gymnáziu v Klatovech, zahradní úpravy kolem Nového divadla J. K. Tyla v Plzni či luxusní soukromé zahrady v Praze a na Šumavě.

„Práci u nás si nesmíte představovat jen jako nějaké zalévání kytiček, nebo jejich vysazování do záhonů, ale častěji děláme velké zakázky pro obce i města, jako jsou například nová dětská hřiště u mateřských škol, ale i sadové úpravy pro firemní objekty a areály, pro obytné zóny, pro sportovní střediska. Budujeme jezírka okrasná i na koupání, umělé zahradní potůčky, automatické závlahy, opěrné zdi pro zahrady ve svahu, zahradní chodníčky, altány, pokládáme předem vypěstované travní koberce a odborně pečujeme o rozsáhlé travní porosty. Z tohoto důvodu máme zájem i o zaměstnance ze zednických oborů, ale i o řidiče traktorů a zaměstnance se znalostmi vodoinstalací, které využijí při stavbě závlah i vodních jezírek. Významnou přidanou hodnotou práce v Šumavských zahradách je to, že po nás zůstávají dlouhodobé trvalé hodnoty, které budou zkrášlovat a zpříjemňovat život často několika generacím a v mnoha případech i široké veřejnosti. Kdo chce něco udělat pro sebe i pro budoucnost, najde práci u nás," říká Jan Sládek, vedoucí společnosti Šumavské zahrady.

