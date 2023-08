Super zoo otevřela v Plzni již 350. prodejnu

Komerční sdělení

Super zoo v reakci na velký zájem zákazníků otevřela další prodejnu v Plzni. V rámci holdingu Plaček Group jde již o 350. prodejnu. „Těší nás, že majitelé domácích mazlíčků chodí nakupovat právě k nám. Díky zájmu ze strany zákazníků můžeme otevírat další prodejny a přibližovat se jim, co nejvíce je to možné. Dostupnost pro všechny zákazníky je pro nás prioritou,“ říká Dušan Plaček, majitel a zakladatel skupiny Plaček, do které Super zoo spadá.

Foto: Super zoo