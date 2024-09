Superdávka pomůže lidem zpátky na vlastní nohy

Komerční sdělení

Proč je pro všechny špatně, když lidé zůstávají závislí na dávkách? Jednak je to zátěž pro státní rozpočet. A hlavně dětem rodičů, kteří jsou dlouhodobě bez práce, chybějí příklady, že lze žít jinak. Že z nich mohou vyrůst špičkoví vědci či umělci. Chystaná revoluce sociálního systému to má změnit, lidi vytáhne z chudoby, podpoří je v návratu do práce, a tím i jejich dětem pomůže k lepší budoucnosti.

Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí