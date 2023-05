Nové dispoziční uspořádání prodejny a vylepšený design, největší nabídka krájených uzenin a lahůdek v blízkém okolí, teplá jídla s sebou, pizza, čerstvé pečivo ze Srnína, zákusky, potraviny z regionu a mnoho dalšího. To je jen malý výčet toho na co se mohou zákazníci u tohoto obchodníka spolehnout.

Skleník v novém provedení láká na čerstvé potraviny, hlavně uzeniny, lahůdky a pečivo. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Vylepšený supermarket COOP na krumlovském Plešivci, kteří místní znají pod názvem Skleník a který před pár lety prošel kompletní rekonstrukcí, nyní vylepšuje svou nabídku, kterou představuje ředitel Jednoty Kaplice Jan Hoffmann.

„Nikde jinde v této části města není tak bohatá nabídka čerstvých potravin, hlavně krájených uzenin,“ začíná šéf podniku, který na Českokrumlovsku provozuje 33 prodejen. „Máme tu také teplý pult, což je skvělá příležitost pro svačináře, kteří patří mezi naše časté zákazníky. Mohou si u nás dát např. teplou sekanou, grilované kuře, pečené koleno nebo jim dokonce do pár minut připravíme pizzu, která začíná na 99 korunách, což je asi nejméně v Krumlově,“ upozorňuje Jan Hoffmann. Ve Skleníku obměnili také nabídku výsekového masa. Nově je v rozšířené nabídce maso balené včetně výběrových kousků od firmy Gourmet. „S blížící se letní sezónou budeme masa ještě rozšiřovat a zaměříme se také na maso a klobásy připravené přímo na gril.“

V Bujanově COOP otevřel další automatickou prodejnu. Zatím nejmenší v Česku

V prodejně kladou důraz i na nabídku ovoce a zeleniny, zejména té české a lokální. Jednota Kaplice úzce spolupracuje s místními potravináři. „To je prim celé této prodejny, mít co nejširší nabídku od lokálních producentů. Namátkou jsou to Lahůdky Besednice, Jihočeské Jerky, Antoni, MÚÚÚ Písek, Vodňanská drůbež, Pekárna Srnín, cukrárna U Kláštera a další“ říká.

Úsek čerstvého pečiva a zákusků má v pronájmu přímo Pekárna Srnín a její budějovická Cukrárna U Kláštera. Nejsou tu žádné rozpékané polotovary, zaváží se ve dvou cyklech každý den. Všechno je upečené ten den, o čerstvost nám jde především“ vysvětluje Jan Hoffmann.

O něco zmenšená je nově nápojová sekce. „Nyní máme nabídku hodně postavenou na pivu ve skle, po kterém je u místních pořád velká poptávka. S nástupem letní sezóny se ale částečně sekce promění, od turistů a vodáků bude zvýšená poptávka hlavně po pivu v plechu. Rozšířili jsme také nabídku chlazených nápojů, což je také naše specifikum a zákazníci to nejen v létě hodně oceňují. Dnes je trend nechladit, ale jelikož jsme blízko Vltavy a je tu zvýšený pohyb turistů, chceme jim dát možnost dát si chlazený nápoj podle libosti,“ objasňuje ředitel.

„V celém domě se snažíme fungovat ve vzájemné synergii. Jsme rádi, že patro, v němž bývala restaurace, dnes využívají mladí karatisté. To se nám vrací tím, že si sem děti zajdou na svačinu, maminky, které je sem vezou, si tu nakoupí. A mohou si dát i zmrzlinu, okénko má od nás pronajaté Ledová říše,“ říká Jan Hoffmann a dodává, v prodejně připravují také nabídku zaměřenou na zdravou výživu. „I s ohledem na to, že nahoře máme karatisty, kteří mají trochu jiné nutriční potřeby. Najdou tu speciální nabídku fitness drinků nebo tyčinek a také bezlepkových či bezlaktózových potravin. Ty jsou pro každého, kdo se chce prostě stravovat trošku jinak.“

Lipno nad Vltavou má automatickou prodejnu. COOP má otevřeno nonstop

Jan Hoffmann chce, aby v supermarketu na Plešivci zákazníci zkrátka našli všechno, co potřebují. „Co nejpestřejší nabídka, to je pro nás to hlavní. Nabízíme jak naše vlastní značky s označením COOP, tak i velké známé značky, na něž jsou zákazníci zvyklí. Chystáme úpravy i vinotéky, která bude nabízet prémiová vína od moravských malovinařů, tak aby si tu zákazníci mohli pořídit něco dobrého, exluzivního.“ Ve změnách budeme určitě pokračovat i nadále.

Podnik jedná také s městem Český Krumlov o parkování před prodejnou. „Málo parkovacích míst, to je jeden z handicapů této prodejny, který se dotýká např. i zákazníků, kteří k nám chodí na rychlou svačinu. Doufám, že se nám podaří rozšíření vyjednat,“ uzavírá Jan Hoffmann.