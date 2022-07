Bude to zápas, jaký Ostrava dlouhá léta nezažila. Nejen proto, že proti tak věhlasnému soupeři, jakým je skotský Celtic F.C. Baník už téměř dvě desetiletí nenastoupil, ale také proto, že atmosféra na ostravském městském stadionu bude zjevně fantastická!

Foto: FC Baník

Už nyní je prodáno téměř deset tisíc vstupenek! A to ještě Celtic nespustil prodej vstupenek pro své fans! Tuhle událost si nenechte ujít. Hraje se 13. července v 18 hodin!

Kdy naposledy nastoupil Baník doma proti opravdu věhlasnému soupeři? Listujme v minulosti. Nejlépe v té pohárové. Zastavíme se v roce 2008, to do Ostravy přicestoval Spartak Moskva. Ten ale věhlasu skotského velkoklubu nedosahuje… Posuňme se tedy do roku 2004. Leverkusen, Middlesbrough… Že vám jméno Celtiku rezonuje přece jen více? Zkrátka, na něco takového čeká Ostrava už dlouho.

„Baník si pro svůj výroční zápas vybral skvělého soupeře,“ ocenil volbu organizátorů oslav stého výročí založení Baníku Lubomír Moravčík, někdejší fenomenální, ve své době možná nejlepší československý fotbalista. V Celtiku strávil čtyři roky své hráčské kariéry. Ví, o čem mluví. „Liverpool nebo Manchester jsou dnes asi fotbalově dál a jsou ve světě známější, ale pokud jde o věhlas nebo popularitu na Ostrovech, myslím, že Celtic se nejen těmto klubům může směle rovnat. Celtic je zázrak,“ říká Moravčík.

Fotbalová legenda předpokládá, že fanoušci glasgowského týmu v Ostravě pověst klubu potvrdí. „Když hraje Celtic evropské poháry a hraje venku, obvykle jich za mužstvem přiletí kolem deseti tisíc. Ale i kdyby na přátelský zápas do Ostravy přicestovalo jen dva tisíce fanoušků Celtiku, radím, nenechte si to ujít. I když vím, že v Ostravě se fotbalu taky hodně fandí, ta atmosféra, kterou umí vytvořit ostrovní fanoušci, to je něco nenapodobitelného,“ dodává Moravčík.

A vstupenky na fotbalovou parádu mizí. Do utkání chybí ještě měsíc a Baník avizuje, že prodáno už je téměř deset tisíc míst a zcela plný už je sektor D, tedy oblouk za jednou z branek, kde mají své „sídlo“ vlajkonoši Baníku, kteří především se o atmosféru na stadionu starají. „To je vynikající zpráva. Vyprodané „déčko“, to je jistota fantastické atmosféry! Máme se na co těšit a těšit se mohou i všichni naši fanoušci,“ glosuje fakt o vyprodaném sektoru D kapitán Baníku Jan Laštůvka.

Vstupenky na utkání Baník-Celtic jsou v prodeji ve Fanshopu FC Baník Ostrava nebo online ZDE. Kapacita městského stadionu činí zhruba 15 tisíc míst.