I když to ne všechny ženy a dívky přiznají, většina by si ráda vyzkoušela, jaké to je být na chvíli tak trochu princeznou.

Foto: zadavatel

Moci si dlouho vybírat z mnoha nádherných šatů, vychutnávat si jejich zkoušení a předvádění, užívat si pozornosti. Že to v rytmu běžného života není reálné? Minimálně jedenkrát v životě má k takovému prožitku příležitost snad každá žena. Ve svatebním salonu, při přípravě své svatby.

Přibližně před rokem a půl rokem začal nevěstám z Krnova a okolí nabízet služby svatební salon Juliana. Budoucí nevěsty tady mají na výběr z řady kolekcí extravagantních i klasických svatebních šatů dle posledních světových trendů, při jejichž zkoušení mohou zažít příjemnou atmosféru, a hlavně naprosté soukromí a klid. Přesto, že si jej majitelka Ksenia Elanskaya vysnila už před lety, byly to až její vlastní prožitky z období svatebních příprav, které ji motivovaly k realizaci.

„Svatební salon byl můj sen, který naše svatba umocnila. Každá žena se těší na svou svatbu a sní o nádherných svatebních šatech, a stejně tak jsem to měla i já,” vzpomíná Ksenia.

„Užívala jsem si každou vteřinu při zkoušení šatů. Atmosféra v salonech mě zcela pohltila, a uvědomila jsem si, že dělat nevěstám radost, mít možnost nabídnout jim vytoužené šaty a vykouzlit pro ně nevšední pohádkovou atmosféru, je nádherná práce, kterou chci dělat,” říká maminka dvouleté dcerky Juliany, po níž svůj salon s láskou pojmenovala.

Svatební šaty by měly souznít se stylem svatby a vše by mělo korespondovat se zvoleným svatebním místem. Ksenia plánovala svatbu v zámeckém stylu, ale v okolí Krnova, kde žije, nenašla salon, jenž by nabízel šaty, jaké si představovala. „Vysněné šaty jsem si vybírala až v 80 km vzdálené Olomouci. Ani tam ale nebylo jednoduché je sehnat, a navštívila jsem ne jeden, ale několik salonů. Nakonec jsem ty pravé našla,” vzpomíná s úsměvem. „Protože jsem ale chtěla něco jiného než klasiku, trvalo to. A to, jak složité bylo šaty pořídit, byl další vnitřní stimul k otevření vlastního svatebního salonu.”

Šaty od Juliany jsou tak trošku jiné

Každá nevěsta, která má chuť si s výběrem šatů pohrát, bude v salonu Juliana na tom správném místě.

„Přála jsem si, aby nevěsty z Krnovska, Bruntálska a okolí nemusely jezdit pro zajímavé šaty daleko, aby si u nás mohly vybrat jak z klasiky, tak z extravagantních modelů, na které se zaměřuji. Chci se rovněž odlišovat od jiných salonů, protože dnešní pojetí svatebních šatů je mnohem odvážnější než dříve. Podle reakcí nevěst, které nás navštěvují a říkají, že naše šaty jsou trochu jiné, než dosud viděly, se nám to zřejmě podařilo. Získali jsme také výhradní zastoupení na několik renomovaných značek šatů, a díky tomu je v okruhu zhruba sto padesáti kilometrů nabízíme pouze my.

Sledujeme pozorně trendy ve svatební módě, snažíme se na ně reagovat a vyslyšet přání každé nevěsty, ať je její představa o stylu svatby a šatů jakákoliv, ať už to obnáší dodatečnou úpravu šatů nebo přidání nových prvků. Salon je zde i pro náročnější nevěsty, které si mohou nechat ušít šaty na míru a vybrat ze stovky modelů „ ,vysvětluje s úsměvem Ksenia.

Mottem mého salonu je: „V našich šatech budete nezapomenutelné.“ Mé osobní přání je, aby se nevěsty při výběru šatů u mě cítily příjemně a profesionálně opečovávané.

Diskrétnost a pohodová atmosféra

V salonu kladou velký důraz na diskrétnost a pohodovou atmosféru při výběru šatů. „Většina nevěst u nás využívá rezervační formulář na internetu. V něm uvádí, jaké šaty z naší nabídky je zaujaly a chtějí je vyzkoušet. V rezervovaném termínu má pak nevěsta a její doprovod k dispozici celý salon po dobu dvou hodin, protože vnímám, že pro výběr těch pravých šatů je zapotřebí soukromí a ničím nerušená atmosféra. Většina nevěst si ale ze salonu nakonec odnáší úplně jiné šaty, než měly původně vybrány. Na obrázku totiž mohou šaty vypadat skvěle, ale jejich styl či střih nemusí nevěstě sednout. Doporučujeme proto k vyzkoušení i jiné modely a zkoušíme tolik šatů, kolik je potřeba, dokud nenajdeme ty pravé.“

“Všechny nevěsty si přejí prožít dokonalý svatební den. Dokonalé šaty, jež podtrhnou přednosti a v nichž se cítí pohodlně, jsou jeho základem,” říká majitelka salonu

Ksenia má ekonomické vzdělání, a svůj podnikatelský záměr dobře promýšlela. Začít však s podnikáním v době plné omezení, chtělo odvahu. Od počátku mě povzbuzoval manžel Adam, abych se nebála do toho jít. A i když je svatební salon spíše ženská záležitost, pomohl mi se vším, s čím jako muž jen mohl.

Od září nás nevěsty najdou již v nových větších prostorech na Hlavním náměstí 29 v Krnově.