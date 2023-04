Jak si vybrat svatební šaty, které vám budou dokonale sedět, podle vaší postavy.

Foto: ELODY s.r.o.

Svatba je jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě každé ženy. Každá nevěsta chce na svém velkém dni vypadat co nejlépe. Výběr svatebních šatů je proto jedním z nejdůležitějších úkolů při přípravě na svatbu. Nicméně, ne každý styl svatebních šatů se hodí pro každou postavu. V tomto článku se podíváme na to, jak vybrat svatební šaty podle postavy.

Svatební šaty pro postavu typu “O”

Pokud máte postavu typu do “O”, znamená to, že máte větší hrudník a bříško než zbytek těla. Pro vás jsou nejlepší volbou svatební šaty s “áčkovou” sukní, které zvýrazní vaše nohy a zmenší vaše břicho. Vyhněte se příliš těsným šatům nebo šatům s pasem pod prsa, které by mohly zvýraznit vaše břicho.

Svatební šaty LiraZdroj: ELODY s.r.o.

Svatební šaty pro postavu typu trojúhelník

Jestli máte postavu typu trojúhelník, znamená to, že máte menší horní polovinu těla a širší boky a stehna. Pro vás jsou ideální svatební šaty s “áčkovou” sukní, které zvýrazní váš pas a zmenší vaše boky. Můžete také zvýraznit své ramena a hrudník s hlubokým výstřihem. Volte především do “V” a vyhněte se příliš těsným šatům, které by mohly zvýraznit vaše boky.

Svatební šaty ElodyZdroj: ELODY s.r.o.

Svatební šaty pro postavu typu přesýpací hodiny

Co se týče postavy typu přesýpacích hodin, znamená to, že máte vyváženou horní a dolní polovinu těla s výrazným pasem. Pro vás jsou nejlepší volbou svatební šaty v přiléhavém stylu, které zdůrazní vaše křivky. Můžete také zvýraznit svůj pas třpytivým opaskem. Vyhněte se šatům s příliš mnoha vrstvami, které by mohly zastřít vaše křivky. Také nedoporučuji šaty “empírový” střih šatů s pasem pod prsy.

Svatební šaty ElodyZdroj: ELODY s.r.o.

Svatební šaty pro postavu typu obrácený trojúhelník

Jestliže máte postavu typu obrácený trojúhelník, znamená to, že máte větší horní polovinu těla a menší boky a stehna. Pro vás jsou nejlepší volbou svatební šaty s “princeznovskou” sukní, které zvýrazní vaše boky a stehna a vyváží vaši siluetu. Vyhněte se svatebním šatům s příliš mnoha detaily nebo zdobeními v horní části šatů, které by mohly zvýraznit vaši silnější horní polovinu těla. Zvolte také menší výstřihy. Ideální střih v horní polovině šatů jsou stojáčky a hranaté výstřihy svatebních šatů.

Svatební šaty ElodyZdroj: ELODY s.r.o.

Svatební šaty pro postavu typu obdélník

Jestli máte postavu typu obdélník, znamená to, že máte stejně široké ramena a boky a málo křivek. Pro vás jsou ideální svatební šaty s nabíranou sukní, které vytvoří iluzi křivek a dodají vám ženský tvar. Můžete také zvýraznit svůj pas třpytivým pásem. Vyhněte se svatebním šatům s příliš mnoha vrstvami nebo zdobeními, které by mohly zvýraznit vaši rovnou siluetu. Ideální jsou také šaty s výstřihem do srdce, které zvýrazní vaše ramena.

Svatební šaty ElodyZdroj: ELODY s.r.o.

Při výběru svatebních šatů je důležité vzít v úvahu vaši postavu. Ať už máte jakoukoliv postavu, existuje styl svatebních šatů, který vám bude nejvíce lichotit. Zkuste si vyzkoušet různé styly a najděte ten, který vám nejvíce vyhovuje. A nezapomeňte, že nejlepší šaty na svatební den jsou ty, ve kterých se budete cítit nejvíce sebou sama.

Za Elody,

Markéta Verner