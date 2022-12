S dalším rokem přichází i nová svatební sezóna. Jelikož se svatby plánují klidně i rok dopředu, je potřeba se zamyslet už teď nad tím, jak vaše svatba bude vypadat.

Svatební salon Elody | Foto: ELODY s.r.o.

Je důležité si rozmyslet datum svatby, svatební šaty, místo, a s tím spjatý počet hostů na svatbě.

Jak ale bude nová svatební sezóna 2023 vypadat, co bude trendy, a co ne? Pojďme se podívat.

Snutní prstenyZdroj: ELODY s.r.o.

Výrazné barevné kombinace na svatbách

V minulých letech jsme svatby nejčastěji viděli v přírodních tónech zelené v kombinaci s bílou a dřevěným motivem v nazdobené prostorné stodole nebo statku. Neříkám, že by to byla špatná volba, ale tento trend je už několik let, tím nejčastějším stylem na svatbách. Takže z trendu to přechází do nudy. Není lepší se zamyslet nad tím, co svatba vlastně znamená?

Je to oslava vaší lásky, tak proč to nepojmout vesele v zářivých barvách?

Pokud plánujete svatbu na jaro nebo brzké léto, nebojte se zapojit pastelové kombinace barev (růžové, modré, žluté, oranžové, zelené) ve spojení s broušeným sklem. Bude to působit odlehčeným a veselým dojmem, a dokonce ve stodolách a statcích moc hezky vynikne.

Zdroj: ELODY s.r.o.

Na letní měsíce nemějte strach z výrazných barev jako jsou fuchsiová v kombinaci s modrou a světle růžovou. Nebo naopak sytě žlutá, červená a různé odstíny růžové také působí opravdu vesele, což ke svatbě prostě patří.

Nezapomeňte však do stylu vaší svatby sladit i vaše svatební šaty.

Svatebni šaty ElodyZdroj: ELODY s.r.o.

First look, aneb uvidíte se ještě před obřadem

Další trend, který se u nás začíná objevovat je tzv. First look. Jde o společnou chvíli nevěsty a ženicha, kteří se vidí ještě před obřadem společně s fotografem. Má totiž dvě velké výhody, které určitě stojí za promyšlení. Jelikož se budoucí novomanželé vidí ještě před oltářem, tak z nich spadne stres a zároveň stihnou svatební focení. Nemusí pak odbíhat ze svatebního dne na několik hodin pryč s fotografem.

Pochopím, že některé nevěsty se těší na ten daný moment u oltáře, ale věřte, že i když se vidíte “podruhé”, tak je to pořád opravdu výjimečný moment, na který nezapomenete.

Zlaté snubní prsteny z růžového zlata

Posledním trendem na příští rok jsou snubní prsteny z růžového zlata. Nebojte se, pokud si myslíte, že růžové zlato je jenom pro dámy a vy chcete sladit prsten se svým partnerem. Naopak prsteny v růžové barvě vypadají na mužích velmi elegantně. Prsten krásně splyne s barvou kůže a nevyčnívá a nesvítí tolik, jako například bílé zlato. Doporučuji ale určitě snubní prsteny vyzkoušet a nekupovat je po internetu. Je důležité, abyste si je vyzkoušeli a zjistili, co vám sedí a jakou šířku zvolit k velikosti vašich prstů.

Snubní prstenyZdroj: ELODY s.r.o.

Těšíme se a doufám, že na svatbách v příštím roce uvidíme něco jiného, než výzdobu z kulatin a zavařovaček, a že se nebudete bát vybrat odvážnější styl vaší svatby.

Za Elody,

Markéta Verner

Zdroj: ELODY s.r.o.