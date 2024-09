Jubilejní 35. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH byl zahájen v úterý dopoledne a veřejnost má možnost navštívit výstavní areál PVA EXPO v pražských Letňanech až do soboty. Veletrh je otevřen vždy od 10 do 18 hodin, v sobotu do 17 hodin.

Foto: Jiří Macek

Na 28 900 metrech čtverečních výstavní plochy prezentuje své služby 385 vystavovatelů, kteří zastupují nejvýznamnější společnosti z odvětví stavebních materiálů a stavebních prvků, vytápění, dřevostaveb, bazénů, elektra a zabezpečení, energetických úspor či dotací.

Veletrh nabízí inspiraci a cenné tipy pro stavbu, rekonstrukci, energetické úspory v domácnostech či poradí, jak optimalizovat náklady. Nechybí doprovodný program pro odborníky i širokou veřejnost a možnost konzultací.

„Návštěvníci uvidí nejnovější produkty a trendy z portfolia tuzemských i zahraničních firem. Navíc se mohou zúčastnit zajímavých přednášek, workshopů či konferencí, ať již patří mezi profesionály tohoto odvětví, nebo mezi laickou veřejnost. FOR ARCH je nejen přehlídkou těch nejzajímavějších expozic, ale také místem setkání odborníků jak se svými kolegy, tak s širokou veřejností,“ uvedla ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Veletrh otevřeli slavnostním přestřižením pásky náměstek člena vlády ministerstva životního prostředí Eduard Levý, starosta městské části Praha 18 Zdeněk Kučera, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza a předseda představenstva společnosti ABF Pavel Sehnal. Následovala ústřední zahajovací konference stavebního veletrhu FOR ARCH 2024 České stavebnictví: Vzestup, či pád? Organizátorem konference byla analytická společnost CEEC Research, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s pořadatelem veletrhu, společností ABF. Konference se zaměřila na aktuální kondici českého stavebnictví, ekonomické vlivy, přípravu strategických liniových staveb, náběh stavebního zákona, plány v oblasti dostupného bydlení i trendy ve výstavbě bytů.

„Veletrhy všeobecně, a FOR ARCH není výjimkou, jsou určitým zrcadlem situace v daném oboru, a to s malým zpožděním. Letošní novinky na veletrhu FOR ARCH tak často rezonují v návaznosti na zdražování cen energií. Proto tu jsou hojně zastoupeny fotovoltaiky, tepelná čerpadla i prvky stavební izolace. Zároveň jsou moderním trendem dřevostavby,“ uvedl Martin František Přívětivý, generální ředitel ABF i areálu PVA EXPO Praha.

Jedním z vystavovatelů, kteří spadají do zmíněných myšlenek generálního ředitele, je společnost GOOPAN, vyrábějící nízkoenergetické domy. „Naše motto zní Stavíme domy srdcem. My se snažíme stavět zdravé domy. Není to o tom slově, ale o tom, že veškeré používané materiály jsou koncipovány tak, aby se zdraví do domu dostalo. V domě máme například rekuperační jednotky, které umí jak přitopit, tak ochladit prostor. Ve stěnách máme umístěné desky, které umí pohlcovat a rozkládat formaldehyd, a to po dobu 50 let. Používáme hodně prosklené plochy, dáváme prostor světlu. V této oblasti spolupracujeme s firmou Bürger Windows. Naše domy jsou vhodné doslova kdekoliv. Postavili jsme domy v horských oblastech i v městských zástavbách. Stavíme domy od padesáti metrů čtverečních přes mateřskou školu, výrobní haly, až třeba po budovy pro automobilový průmysl,“ uvedl Radek Říha, technický ředitel společnosti GOOPAN.

Už zmíněná firma Bürger Windows je špičkovým výrobcem oken. „Řada oken NOVUS představuje absolutní vrchol inovace a designu. Řada INNOVO pak nabízí dostupnější, ale stále vysoce kvalitní řešení, které vyniká nad konkurencí. Okna a dveře FORTIS jsou vyráběna z unikátního kompozitního materiálu INFIBEC, který kombinuje skleněná vlákna a pryskyřici, čímž zajišťuje výjimečnou pevnost, stabilitu a odolnost. Tento materiál je technicky nadřazený tradičním materiálům jako dřevo, PVC či hliník, a na trhu je bezkonkurenční,“ popisuje produkty majitel společnosti Jan Bürger. Obchodní manažer Dušan Kaška dodává: „Tento materiál je odolný vůči extrémním teplotám, elektricky nevodivý, má vynikající akustické vlastnosti a na dotek působí teple.“

Nepřehlédnutelný je i stánek společnosti RD Rýmařov, která na trhu působí už přes 50 let. S historií firmy je nedílně spojen průmyslový rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. „Na trhu jsme přes padesát let a máme více než 26 tisíc zákazníků, realizovali jsme nejen rodinné či bytové, ale také celé developerské projekty. Naše chlouba je rychlost, kvalita a to, že se v podstatě snažíme udržovat dřevostavby na profesionální úrovni. Je spousta firem, které dřevostavby dneska dělají, a já je nechci hodnotit. Musím ale říci, že my vše děláme tak, jak se to má dělat,“ podotkl Radim Stroka, výrobní ředitel RD Rýmařov.

Martin František Přívětivý, generální ředitel ABF i areálu PVA EXPO Praha, pak dodal: „Příprava veletrhu FOR ARCH trvá více než rok. Je to neskutečné množství práce, která pro mě vrcholí dnem otevření. Ve chvíli, kdy všichni vystavovatelé mají vše přichystané, kdy je vše dokončené a doladěné, koberce mezi uličkami jsou položené a vyluxované a otevírají se dveře pro první návštěvníky, to je okamžik, který mám z celého toho kolotoče nejraději. Letošní veletrh, věřím, se bude každému líbit.“