Lékař a ředitel nemocnice v Bohumíně, Svatopluk Němeček, kandiduje do krajských voleb s kolegy ze Sociální demokracie pod číslem 70.

Jejich kampaň UZDRAVÍME NÁŠ KRAJ se dotýká zejména lidí, kteří si stěžují na dlouhé objednací termíny na vyšetření, nedostatek lékařů či na téma pozdního odchodu do důchodu, do které ho nás nutí současná vláda. Celý program má web www.uzdravimenaskraj.cz.

„Jsme řešením pro ty, kteří jsou naštvaní na to, že fialová vláda kašle na základní potřeby lidí, na jejich zdraví a dostupnost služeb. Nikdo tohle neřeší a vlastně jim to vyhovuje i to, že stávající lékaři stárnou a za chvíli jich bude ještě méně, říká Němeček, který zmínil, že se pak musí lidé připravit na to, že si za vše budou muset platit, což je znakem stávající pravicové vlády.

A dodává také, že je to o to horší v našem kraji, oproti jiným. „Moravskoslezský kraj je jeden z nejchudších v ČR, lidé tu řeší základní potřeby. Mají problém najít si zubaře, na vyšetření čekají dlouhé měsíce, máme nízký věk dožití. Vláda zvedla odchod do důchod na nějakých 70 let, lidé v našim kraji se žádného důchodu často ani nedočkají a pokud, tak ve velmi špatném stavu. A nikdo se těch lidí nezastane. Je naprosto klíčové, aby se v našem kraji povedlo udržet více doktorů. Aby se navýšil počet studentů na lékařské fakultě, třeba stipendii podpořených krajem, a byla tady forma motivace je tady udržet. Je možné přivést zkušené doktory, kteří od nás utekli do bohatších krajů. Musíme navýšit počet ordinací a ambulancí, aby svého praktika, pediatra nebo zubaře mohl mít každý. Vždyť právo na zdravotní péči je dané ústavou.“

Další věcí, kterou Němeček zmínil je takřka 600 000 000 Kč o které kraj přijde. „Je naprosto nehorázné, že ministr Stanjura, který se tu narodil, s kolegy ze SPOLU a vlády v klidu sebrali našemu kraji to, co mu patří a přidali krajům bohatším. A v tichosti to podpořilo i Hnutí ANO, které si do našeho kraje chodí pro tisíce hlasů. My ty peníze potřebujeme právě pro zajištění péče a lepšího života v kraji. Tohle se musí změnit a já budu první, kdo bude za navrácení těchto prostředků bojovat.“

Vedle toho s kolegy objíždím náš kraj s aktivitou ferovavoda.cz, která odhalila obří zisk, kterým si zahraniční vlastník mastí kapsu a vydělává na vodě v našem kraji. I to je důležité téma, které jsme přinesli na světlo a budeme na to tak dlouho poukazovat, až to zastavíme. Voda je právo ne předmět k zisku!“ dodává Němeček. A podobné je to s bydlením, říká: „Developeři dnes staví drahé byty na původně obecních a státních pozemcích. Postavme je bez nich, budou dostupnější a příklady, že to jde tady v kraji už jsou.“

„Pokud vám není jedno, jaká je budoucnost našeho kraje, prosím vás, běžte 20. a 21. k volbám a dejte nám hlas, jsme Sociální demokracie, číslo 70.

Moc vám děkuji,“ doplňuje Svatopluk Němeček.

