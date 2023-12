Sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech se v posledních dvou letech drží rekordně vysoko a dosahují až 6 %. Střadatelé by však měli počítat s tím, že období vysokých úroků může skončit a sazby již příští rok opět klesnou. Finance v průběhu proměnlivého období může ochránit produkt Generali Fond vyvážený, který reaguje za investory.

Generali fond vyvážený za vás reaguje na kolísající úrokové sazby | Foto: Generali fond

Úrokové sazby na spořicích účtech a termínovaných vkladech umožňují v současné době střadatelům dosáhnout na úročení přes šest procent. Bývaly doby, kdy se dlouhá léta zhodnocení drželo u nuly, a ve snaze nalákat nové klienty nabídla některá banka 1 až 2 % sazbu. Nynější výše sazeb může však v příštím roce opět klesat a střadatelé by tak neměli nechávat své úspory ležet ladem. Dle průzkumu Lví podíl mají Češi na spořicích účtech v průměru uloženo 170 000 korun. Část těchto úspor by přitom mohli investovat a úspory ochránit v proměnlivých dobách.

Jak to funguje?

Výnosy na depozitních účtech, ale i úrokové sazby na úvěrech, totiž ovlivňují sazby vyhlašované Českou národní bankou, která je využívá mimo jiné pro to, aby bojovala právě s inflací. Pokud dojde ke zvýšení úrokové sazby, zdraží se také úvěry a lidé si tolik nepůjčují. V tomto momentě jsou výhodné sazby na spořicích účtech a lidé začnou šetřit. Ekonomika se zpomalí, inflace klesne, protože už není důvod k dalšímu zdražování.

Jakmile se vyšší sazby takto projeví, ekonomika dochází ke svému zpomalení a cyklus se může obrátit. Česká národní banka sazby sníží, úvěry se zlevní, klienti si více půjčují a více se utrácí. A začne růst inflace. Následuje cyklus, který se opakuje stále dokola.

Generali fond vyvážený za vás reaguje na kolísající úrokové sazbyZdroj: Generali fond

Jak ochránit své úspory v období plném změn?

Pokud si chceme peníze odkládat dlouhodobě, je dobré zaměřit se na ochranu úspor před inflací a peníze co nejvýhodněji uložit do spolehlivých a výnosnějších produktů. Právě konzervativní fondy mohou také těžit z výhodných sazeb a mají oproti běžnému bankovnímu účtu možnost využít i dluhopisy, u kterých se sazby nemění „ze dne na den“ jako u depozitních účtů.

Zajímavou variantou, kam dlouhodobě ukládat své finance, je například Generali Fond vyvážený, který má unikátní strategii investování. Jedná se o ideální variantu pro klienty, kteří upřednostňují nižší míru kolísavosti v delším časovém horizontu. Je zároveň postaven na investiční strategii, která je využitelná jak v době klesajících, tak rostoucích úrokových sazeb.

Generali fond vyvážený za vás reaguje na kolísající úrokové sazbyZdroj: Generali fond

Fond, který reaguje za vás

Generali Fond vyvážený v období klesajících úrokových sazeb nakupuje dluhopisy s delší splatností a klientům tak „fixuje“ vyšší sazby. Ve chvíli, kdy dojdou do splatnosti a trh se otočí, zainvestuje do nejvýhodnějších depozitních účtů. Klient se tak nemusí o nic starat, na konzervativním trhu má peníze uložené vždy tam, kde je to pro něj nejvýnosnější.

Fond je také unikátní v tom, že klienti mohou mít peníze uložené v dluhopisech nebo depozitních produktech, se kterými je možné provádět i tzv. repo operace, v rozmezí 0–100 %, tedy bez limitu. V rámci jiných dluhopisových investičních strategií je totiž obvykle nutné investovat alespoň 80 % do dluhopisů i přes to, že pro ně nejsou dobré vyhlídky. Peníze tak nelze plně převést na depozitní účty, i když by to bylo pro investory nejvýhodnější. Generali Fond vyvážený toto však dokáže.