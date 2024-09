V posledních týdnech dnech jsem absolvovala mnoho rozhovorů s mně známými i neznámými lidmi a mnohdy si uvědomuji, že se je snažím povzbudit v naději, že úsilí každého jedince je nesmírně důležité, že nemá smysl obviňovat systém, společnost, politiku, dokud se sami aktivně nezapojíme do společenského dění.

Oľga Haláková. | Foto: Oľga Haláková

Na to samozřejmě navazuje hledání lidí ve svých okruzích s podobným světonázorem a tím posílení snažení jednotlivce. Lidé mají velké obavy ze změny ve společnosti v oblasti ekonomiky, technologií, umělé inteligence a celkové situace ve světě a cítí se ohroženi. Obávají se, že vyjádřením svých pocitů ohrozí svou vlastní pracovní existenci. Ale svět se neustále mění a vyvíjí, když si vzpomeneme na svůj život před dvaceti léty, tak musíme přiznat, že byl v mnohém jiný. Není to tedy nic mimořádného, ale je to jiné žití, než bylo to před časem. Jak se svět mění a vyvíjí, je přirozené, že se tomu musíme přizpůsobit, musíme se vzdělávat celý život, bez ohledu na to, do které generace patříme. Pomůže nám to získat větší sebevědomí, budeme více rozumět jednotlivým procesům, systémům a důvodům pro rozhodování i závěrům rozhodování. Stejně tak ti, kteří rozhodují o věcech, které mají dopad na širokou veřejnost by měli více obhajovat své kroky, komunikovat o nich, aby byli lépe pochopeni. Největší chybou je a vždy byla nedostatečná komunikace tam, kde se rozhodování dotýká všech vrstev obyvatelstva. A to žijeme v době, ve které umožňují technologie a média mnohem lehčí komunikaci s obyvateli, pro pochopení politických kroků a důvodů jejich realizace. Obráceně to samozřejmě platí také, protože se to týká odpovědnosti za své kroky a tam nelze ustrnout v osobním vývoji. Říká se, že není nic lepšího než potkat někoho chytrého s jiným názorem. Pokud se obě strany chtějí vnímat, je takové setkání přínosem pro každého z nich a všichni kolem z toho mají prospěch.

Olga Haláková

Radní pro kulturu a památkovou péči Karlovarského kraje