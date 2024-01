Město Opava slaví 800 let a Slezské divadlo u toho nesmí chybět. Na konec ledna si proto připravilo premiéru zcela nové, původní hry Carlovo opavské divertimento, kterou s námětem na míru městu a jeho výročí napsal šéf činoherního souboru Slezského divadla Jiří Seydler.

Foto: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Premiéra oživí jednu z řady významných osobností, které prošly bohatou historií města Opavy a místního regionu – klasicistního skladatele Carla Ditterse z Dittersdorfu (1739–1799). Jak se to vůbec přihodilo, že Ditters – rodilý Vídeňák – strávil podstatnou část svého života v Javorníku a často vystupoval i v Opavě? Jak to, že osud syna dvorního krejčího, který byl už jako náctiletý houslista angažován do profesionálního orchestru, zavál do našeho tehdy velmi odlehlého kouta rakouské monarchie? I na to Carlovo opavské divertimento odpoví. Hra vznikla na motivy Dittersových pamětí a odkazuje sice k zásadním milníkům jeho života, ale žánrově připomíná spíš divadelní danse macabre, tedy tanec smrti: před diváky předstupuje zchudlý a nemocný Ditters, kterému v hlavě tančí střípky vzpomínek a snaží se zjistit, zda jeho život za něco stál a zda po něm něco zůstane.

K nastudování hry spojily síly všechny složky divadla, a tak na scéně vedle souboru činohry uvidíte a uslyšíte smyčcové kvarteto, cembalo, operní divu i tanečnici představující skladatelovu múzu. Inscenační tým tvoří Jiří Seydler v pozici režiséra, hudebního nastudování a cembala se ujal Vojtěch Spurný.

Na počest premiéry bude v prostorech salónku otevřena výstava nazvaná „Carlovo opavské divertimento – doprovodná výstava k inscenaci“. Na této výstavě budete mít možnost prohlédnout si fotografie Carla Ditterse, snímky jeho bydliště, historické fotografie opavského divadla, dokumenty související s premiérou Dittersova díla a také návrhy kostýmů a další materiály.

Premiérová opona se zvedne 28. ledna v 19.00 hodin.

Zdroj: Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Zdroj: zadavatel inzerce