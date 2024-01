ilustrační foto | Foto: Město Hustopeče/archiv

Už po čtyřiadvacáté se sjedou do Hustopečí nejlepší světoví závodníci ve skoku vysokém na zdejší mezinárodní mítink Hustopečské skákání Agrotec 2024. Organizátoři letos posunuli termín závodu o celý týden později, a věří, že závodníci budou mít v tomto termínu už vyladěnou formu před halovým vrcholem sezóny, kterým je Mistrovství světa ve skotském Glasgow. Startovní listina je už nyní plná zvučných atletických jmen, která znají diváci z vrcholných atletických událostí ve světě.

Po roční pauze se do Hustopečí vrací Korejec Woo

Po loňské absenci se do Hustopečí vrací vítěz z roku 2022, světová čtyřka, halový mistr světa a stříbrný z venkovního šampionátu korejský reprezentant Sanghyeok Woo. Tento sympatický a věčně usměvavý závodník vyhrál předloni v Hustopečích výkonem 236 cm, který je jeho absolutním maximem a v předminulém roce to byl i absolutní nejlepší světový výkon roku.

K největším soupeřům budou určitě patřit dva závodníci z první desítky světového žebříčku. Světová sedmička a nejlepší kubánský výškař Enrique Luis Zayas bude v Hustopečích startovat už počtvrté. Novou tváří v Hustopečích bude světová osmička polský reprezentant Norbert Kobielski, který zaujal výškařský svět v závěru loňské sezóny, kdy skončil druhý ve finále Diamantové ligy v novém osobním maximu 233 cm.

Zkušenosti ze startů v Hustopečích má čtvrtý muž z MS 2017 v Londýně a sedmý z halového MS 2022 Mexičan Edgar Rivera. Hustopeče patří mezi jeho nejoblíbenější závody, což dokazuje také tím, že zde každý rok absolvuje společný trénink s místními mladými atlety, pro které je velkým vzorem. „Prioritou pro letošní rok jsou samozřejmě Olympijské hry a halové Mistrovství světa. Tam směřuje celá moje letošní příprava,“ svěřil se nám tento mexický sympaťák. „Chtěl bych v Hustopečích skočit co nejvíc, abych měl klid do další přípravy. Věřím, že se mi to povede, protože se mi tady vždycky dobře skákalo.“ Vedle svého zkušeného kolegy se představí i druhý mexický závodník Erick Portillo, který loni při své hustopečské premiéře skončil nečekaně na třetím místě.

Fanoušci své favority milují.Zdroj: Město Hustopeče/archiv

Hustopeče uvidí loňské ženské finále

Hlavní hvězdou ženské soutěže bude letos světová trojka Ukrajinka Iryna Geraschenko, která se může pyšnit osobním rekordem 200 cm. Iryna Hustopeče důvěrně zná ze svých předcházejících startů a může se pochlubit 4. místem na MS 2022 i na OH 2021.

Mezi nejsledovanější závodnice letošního Hustopečského skákání bude určitě patřit extravagantní americká výškařka Inika McPherson. Ta proslula nejen svými kvalitními výkony nad vysokou laťkou, ale také výrazným tetováním po celém těle.

Svou hustopečskou premiéru bude mít letos i nejlepší slovinská výškařka Lia Apostolovski. Bronzová medailistka z ME do 23 let v roce 2021 a sedmá žena ME v Mnichově 2022 se v loňském roce definitivně prosadila do nejužší světové špičky.

Unikátní souboj českých výškařek

V obou elitních kategoriích se představí také nejlepší závodníci z České republiky. V kategorii mužů se se světovou elitou popasuje náš v současnosti nejlepší výškař Jan Štefela. Mistr Evropy do 22 let z Tallinnu 2021 a trojnásobný mistr republiky, se může pochlubit osobním maximem 224 cm, kterého dosáhl před dvěma lety právě v Hustopečích.

V soutěži žen nabídnou pořadatelé publiku v jihomoravských Hustopečích unikátní souboj tří našich nejlepších výškařek. Nejzkušenější z nich je bezesporu Michaela Hrubá. Bývalá juniorská mistryně světa i Evropy a finalistka světových i evropských šampionátů dospělých bude mít v Hustopečích téměř domácí prostředí, protože pochází z nedalekého Brna a tradičně ji do Hustopečí provází početná skupina jejich fanoušků. Její o tři roky mladší tréninková partnerka Denisa Pešová si v minulém roce vylepšila své osobní maxima jak v hale (185 cm), tak i venku (188 cm) a v tomto trendu chce pokračovat i letos. Také nejmladší z trojice českých výškařek brněnská Klára Krejčiříková se může v Hustopečích spolehnout na výraznou podporu publika. Klára zahájila sezónu v Brně výkonem 180 cm a ani pokusy na vyšších výškách nebyly beznadějné.

Díky zařazení do kategorie stříbrných mítinků World Indoor Tour půjde v Hustopečích také o možnost získat více důležitých bodů do světového žebříčku. A nejen to. Závodníci mohou také plnit limity na vrcholné akce roku: halové MS v Glasgowě (234 cm muži a 198 cm ženy); venkovní ME v Římě (226 cm / 192 cm) a samozřejmě i pro olympijské hry v Paříži (233 cm / 197 cm).

Po světových hvězdách bude následovat mládež

Na rozdíl od minulých let se však v Městské sportovní hale představí publiku až po světových hvězdách, a to v úterý 13. února 2024. Startovat budou jak žákovské, tak i dorostenecké kategorie. Tímto dvoudenním programem se stává hustopečský mítink největším setkáním skokanů do výšky nejen u nás, ale i ve střední Evropě.

Diváci mohou sledovat Hustopečské skákání na streamu na webových stránkách www.hustopecskeskakani.cz.

Každý chce mít fotku ze závodů s maskotem Kwakem.Zdroj: Město Hustopeče/archiv

Hvězdy Hustopečského skákání Agrotec 2024

MUŽI (PB / world ranking) Sanghyeok Woo KOR 236 cm (4.) Luis Enrique Zayas CUB 233 cm (7.) Norbert Kobielski POL 233 cm (8.) Thomas Carmoy BEL 228 cm (13.) Edgar Rivera MEX 231 cm (18.) Erick Portillo MEX 228 cm (20.) Jan Štefela CZE 224 cm (42.) Majd Eddin Ghazal SYR 236 cm (57.)

ŽENY (PB / world ranking) Iryna Gerashchenko UKR 200 cm (3.) Morgan Lake GBR 199 cm (6.) Inika McPherson USA 196 cm Lia Apostolovski SLO 195 cm (11.) Yuliya Chumachenko UKR 194 cm (21.) Michaela Hrub CZE 195 cm (30.) Denisa Pešová CZE 188 cm (51.) Klára Krejčiříková CZE 189 cm (209.)

Jaký bude letošní nejlepší výkon. Zdroj: Město Hustopeče/archiv

Rekordy Hustopečského skákání

muži: Ivan Uchov RUS 238 cm 2011 Gianmarco Tamberi ITA 238 cm 2016 ženy: Ariane Friedrich GER 200 cm 2009