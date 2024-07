21. - 27. července 2024 – Funkový genius a trombonista Fred Wesley se po 12 letech s kapelou vrací do jihočeské metropole.

Atmosféra na Piaristickém náměstí | Foto: Tomáš Sýkora

Týdenní svátek jazzové hudby tradičně obohatí letní večery v centru Budějovic. Tváří letošního ročníku jazzfestu je hudebník, který v lednu roku 2012 otevíral nový Jazz and Blues Club Highway 61 v budějovické Slávii. Fred Wesley je legendární trombonista, jehož si do kapely vybrali James Brown, Funkadelic či Van Morrison. Dnes je spolu s Jamesem Brownem a Georgem Clintonem jedním z nejvíce samplovaných hudebníků na světě, především na nahrávkách současného hip-hopu. Do Budějovic přijíždí se svojí skupinou New JB´s, která navazuje na původní Brownovu kapelu.

Nicholas Payton Trio JCJF 2017Zdroj: Patrick Marek

Nejen jazzfunk je hlavním tahákem. Poprvé v Čechách vystoupí kvartet, který inicioval norský hudebník Per „Bass Viking“ Mathisen. Ten spojil dohromady opravdu hvězdnou čtveřici. Norského hráče na klávesy Jana Gunnara Hoffa, francouzského kytaristu Nguyên Lê a žijící legendu Angličana Garyho Husbanda na bicí. Výsledkem jsou skladby od lyrických akustických krajin až po rockový jazz. Všichni čtyři jazzmani jsou individuální virtuosové s extrémními hudebními schopnostmi a jejich souhra je místy až neuvěřitelná a výbušná.

Fred WesleyZdroj: Archiv umělce

Tito dva interpreti uzavřou oba hlavní večery na Piaristickém náměstí. Věříme, že každý koncert, včetně doprovodných programů, bude stát za návštěvu. V české premiéře chystáme v rámci festivalu ještě další dva koncerty. Slovinský kvintet saxofonisty Vasca Atasanovského s mixem jazzu a world music, kterého doprovází jeden z nejzajímavějších evropských akordeonistů Simone Zanchini. Ten je také sólistou orchestru milánské opery La Scala. Třetí premiérou je zbrusu nový mezinárodní projekt „slovenského Truffaze“ Oskara Töröka s folklorní zpěvačkou Simonou Hulejovou…

Erik Truffaz JCJF 2021Zdroj: Daniela Slezáková

Stejně jako v předchozích letech zůstává vstupné na hlavní festivalové dny 100 Kč a veškerý doprovodný program je zdarma.

Festival je pořádán ve spolupráci se statutárním městem České Budějovice, městem Hluboká nad Vltavou, podpořen grantem Jihočeského kraje.

Podrobný program najdete na https://jihoceskyjazzfest.cz/