Jedinečná příroda vysloužila tomuto regionu jako prvnímu v Alpách v roce 2001 zápis na seznam přírodního dědictví UNESCO.

Velký Aletschský ledovec v regionu Aletsch Arena | Foto: Nicola Fuerer

Zasloužil se o to zejména Aletschský ledovec, který je největším údolním ledovcem v Alpách. Ještě na počátku 90. let minulého století se pyšnil délkou 24 km a rozlohou 900 m3. Dnes už je to jen 20 km a rozlohou 800 m3. Ledovec stéká od sedla Jungfrau v Berner Oberland až pod Belalp v kantonu Wallis. Pokud si ho chcete prohlédnout, máte několik možností. První variantou je výjezd do nejvýše položené železniční stanice Evropy na Jungfraujoch – Top of Europe do výše 3.454 m. Odtud se můžete kochat výhledem na mocný ledovec stékající do údolí.

Na Jungfraujoch se pohodlně dostanete z Interlakenu místní železniční Jungfraubahnen. Nejprve se vydejte z Interlakenu do Lauterbrunnenu, kde přesednete na zubačku na Kleine Scheidegg. Při cestě se vám otevře výhled na celé malebné údolí Lauterbrunnental, které inspirovalo Tolkiena k sepsání Pána prstenu a Hobita. Z Kleine Scheidegg se již přesedá na poslední zubačku vedoucí až na Jungfraujoch. Zpět se vydejte jinou cestou – zubačkou směr Kleine Scheidegg a odtud zubačkou do Grindelwaldu odkud budete pokračovat zpět do Interlakenu. Zpět je možné se vydat také od Kleine Scheidegg novou lanovkou v rámci projektu V-Bahn do Grindelwaldu – v tomto případě se vydáte zubačkou z Jungfraujochu do stanice Eiger Glacier.

Zubačka na nejvýše položenou železniční stanici Evropy, Jungfraujoch - Top of EuropeZdroj: Jeroena Seyffera

Ledovec ale není jen rovný, cestou se stáčí a přibírá i další boční ledovcové toky. Jestliže jste sportovní povahy a chcete se s ledovcem seznámit opravdu zblízka, můžete se vydat na jeho přechod, který je obvykle dvoudenní s přespáním v chatě Konkordiahütte. Nutný je doprovod průvodce, samozřejmostí je uvázání účastníků na laně a speciální vybavení pro pohyb po ledovci.

Běžní turisté si ledovec ideálně vychutnají z oblasti Aletsch Arena ve Wallisu, kde vyjedou lanovkou z terminálu ve Fiesch na Bettmeralp a odtud se mohou vydat po pěší stezce nad splazem ledovce nebo i na krátkou procházku na ledovec samotný s odborným průvodcem. Po výletě se zastavte v některé z místních restaurací na zasloužené občerstvení a nezapomeňte ochutnat místní specialitu Choleru, kterou jinde ve Švýcarsku neznají. Jedná se o vynikající slaný koláč se zajímavou historií. Více o choleře a také recept najdete na stránkách MojeSvycarsko.com/gastronomie.

Velký Aletschský ledovec v regionu Aletsch ArenaZdroj: Francesco Baj

Aletsch Arena je ideálním místem i pro rodinnou dovolenou. K ubytování se zde nabízí řada apartmánů a místo je bez automobilového provozu. Úžasné jsou odtud výhledy i na druhou stranu údolí na masiv nejvyššího vrcholu Švýcarska na Monte Rosu i ikonický Matterhorn.

Proslulou trojicí Eiger, Mönch a Jungfrau si můžete vychutnat z protilehlého vrcholu Schilthorn, který je spojen s postavou Jamese Bonda. Právě tady byl natáčen film V tajných službách Jejího Veličenstva. V otáčivé vrcholové restauraci Piz Gloria si během 45 minut užijete panorama okolních hor. Ideální je zajet si sem na brunch nebo oběd. Tradiční menu je Burger 007. Lanovka nahoru má celkem 4 sekce a výlet si prožijete nejlépe tak, že část cesty absolvujete pěšky. Doporučuje se sejít z vrcholu alespoň do stanice Birg, kde vás čekají bezpečné adrenalinové zážitky na visutém chodníku nad propastí. Opravdu zdatní a odvážní se mohou vydat na via-ferratu ve vesničce Mürren, odkud vede lanovka na Birg.

Vrchol Schilthorn - Piz GloriaZdroj: markus-zimmermann.com

Na závěr ještě jeden tajný tip, který k oblasti UNESCO patří – jedná se o údolí Lötschental, kam zamíří jen velmi málo turistů a nabízí nádhernou nedotčenou přírodu. V údolí najdete několik příjemných hotýlků a na jeho konci kemp snů v nádherné přírodě.

Všechna místa můžete navštívit ale i pří svém vlakovém putování po Grand Train Tour of Switzerland nebo po silniční Grand Tour of Switzerland. Šťastnou cestu za UNESCO zážitky!

Zdroj: aletscharena.ch