Švýcarsko pro aktivní sportovce i pohodáře

Komerční sdělení

Lyžování je patrně první, co vás napadne, když se řekne zimní dovolená ve Švýcarsku. Je toho ale daleko více, co se tu v zimě nabízí. A pokud se snažíte minimalizovat stopu, kterou svým cestováním zanecháváte, pak je Švýcarsko pro vás také ideální volbou. Cestovat sem totiž můžete pohodlně i vlakem, od zimního jízdního řádu zahájí provoz již druhý spoj Českých drah z Prahy do Curychu, tentokrát přes Německo a Basilej, odkud jsou přímé spoje do jednotlivých destinací. Ne každý ale touží celý den strávit na svahu nebo dokonce vůbec nesjezduje. Možností, jak si užít zimní atmosféru je dost i pro pohodáře.

Foto: Switzerland Tourism