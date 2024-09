Softwarová společnost IF System Helios, s.r.o. má jedno základní motto: snaží se nebýt softwarovou firmou!

Naši konzultanti při práci s HELIOS iNuvio | Foto: IF System

Zní to možná paradoxně. Nicméně tímto přístupem a svými pestrými odbornými službami poskytuje tato prostějovská resp. držovická společnost svým zákazníkům jedinečné možnosti, jak zavést kvalitní informační systém do praxe.

Ing. Ivo Frehar - jednatel společnostiZdroj: IF SystemKlasická softwarová firma totiž pouze vyvíjí či školí nějaký softwarový produkt a možná k tomu poskytuje nějaké další IT služby. „Pokud se ale pohybujeme v oblasti implementací celého firemního informačního systému (dále jen IS), tak je v současné době přístup klasické softwarové firmy prostě málo. Jsem o tom přesvědčený. Doby, kdy se koupil nějaký IS, ten se nějak nakonfiguroval a následně zaškolil, jsou již pryč. Tohle prostě zákazníkovi, který vyžaduje opravdu kvalitní a efektivní systém, již nemůže stačit“, říká Ing. Ivo Frehar, jednatel společnosti IF System Helios, s.r.o. (dále jen IF System).

Společnost IF System implementuje systém HELIOS iNuvio od roku 2013, někteří její konzultanti však působí v oboru již více než 30 let. Vnímají, jak se jejich obor v průběhu let měnil a mění. Momentálně je nutné přidat k těm základním softwarovým znalostem a dovednostem další služby.

Společnost IF System klade velký důraz na komunikaci se zákazníkem. Vždyť zavedení nového IS zdaleka není jen záležitostí softwaru a hardwaru, součástí každého systému jsou i lidé. A pokud lidé nebudou pracovat se systémem dobře, pokud nebudou tím správným soukolím v systému a ve firmě, tak výsledný firemní systém nikdy nemůže být kvalitní a efektivně fungovat.

„Zaměřujeme se tedy především na práci s lidmi. Na vytvoření společného týmu se zákazníkem, na kvalitní společnou analýzu a rozklíčování firemních procesů, na poznání postupů a lidí v zákaznické firmě, na kvalitní domluvě. Pokud tohle všechno správně vyladíme, pak můžeme kvalitně a odborně přenést všechny domluvy do nového softwarového systému“ poznamenává dále jednatel společnosti IF System.

Sídlo společnosti IF System z pohledu z dálnice Prostějov – OlomoucZdroj: IF System

Velmi důležitá je snaha o lidský přístup. Mnoho zákazníků totiž softwarovým společnostem nerozumí. Stačí vložit do svých služeb špetku lidského přístupu a přiblížit lidem u zákazníka daný obor a v čem může být prospěšný. Během své jedenáctileté praxe má IF System ve svém portfoliu již více než 70 zákazníků, se kterými pravidelně komunikuje a rozvíjí jejich firemní systém. No a přede dveřmi jsou další zákazníci, kteří by chtěli taky „ten kvalitní systém“, o kterém slyšeli.

Nezbývá než popřát společnosti IF System hodně zdaru a především zákazníkům, ať mají opravdu odpovídající a efektivní systém a daří se jim v podnikání.

Zdroj: IF System