Swooping je jedinečným a vzrušujícím zážitkem, který vyžaduje nejen dovednosti, ale také statečnost a odvahu. Na Pink Canopy Piloting Open jste zváni ve dnech 10. až 13. srpna na klatovské letiště. | Foto: Pink Aviation s.r.o.

Léto je v plném proudu, lidé si užívají volných dní, posezení u vody, grilovaček a dalších letních radovánek. Léto je ale mimo své příjemné stránky i hlavní sezónou pro dobrodruhy, kteří vyskakují z perfektně funkčních letadel, aby padali volným pádem k zemi a poté v bezpečné výšce otevřeli padáky, na kterých se snesou zpět k zemi a přistanou. Mimo běžné parašutisty máme ale mezi námi i nadšence, kteří posouvají laťku tohoto sportu ještě výše a po otevření padáku pro ně ten pravý adrenalin teprve začíná. Organizátorka soutěže, Jana Spěváčková z Leteckého Paraklubu Klatovy, z.s. zve klatovskou veřejnost na tuto úchvatnou podívanou, kterou nám slibuje soutěž Pink Canopy Piloting Open 2023: “Letos očekáváme opět silnou účast světové špičky, soutěž si za léta své existence vytvořila opravdu velké renomé a mnozí ji vidí jako neoficiální mistrovství světa. Těšíme se tedy na známé i nové tváře a uchvacující podívanou, kterou nám přichystají.”

Ptáte se, oč tedy vlastně jde?

V rámci světoznámé soutěže ve dnech 10.-13.8.2023 Pink Canopy Piloting Open na klatovském letišti, se parašutisté budou věnovat fascinujícímu sportu zvanému "swooping" nebo také "canopy piloting". Swooping se odehrává ve chvíli, kdy parašutista po dosažení určité výšky otevře svůj speciálně navržený sportovní padák s malým křídlem. Tato adrenalinová disciplína spočívá v precizním ovládání a manévrování padákem. Tyto manévry jsou prováděny tak, aby parašutista dosáhl co největší rychlosti a přesnosti při přistání, popřípadě aby při zachování určitých pravidel dosáhl po dotyku s vodní hladinou co největší vzdálenosti, kterou na padáku bez dalšího kontaktu se zemí ještě uletí. Závodníci při letu těsně nad zemí dosahují i rychlosti přes 100 km/h, a to pouze za pomoci manévrování vlastního padáku.

Piloti vysokorychlostních padáků se trefují v disciplíně přesnost i na cíl v podobě vytyčeného boxu, snaha o zpomalení rychlosti je někdy velice divácky atraktivní. Zdroj: Pink Aviation s.r.o.

Tato adrenalinová disciplína je neodmyslitelnou součástí letního parašutistického provozu na letišti v Klatovech. Renomovaná soutěž Pink Canopy Piloting Open přiláká parašutisty světové špičky a navíc se budeme moci těšit na národní mistrovství čtyř zemí - České republiky, Velké Británie, Německa a Rakouska. Během soutěže se parašutisté utkají v několika disciplínách, včetně letu na vzdálenost, přesnosti, rychlosti a "freestyle", při kterém předvádějí efektní figury při přistání na vodní hladině.

Diváci a příznivci parašutismu budou mít příležitost sledovat tuto adrenalinovou disciplínu na vlastní oči. Přijďte se podívat na neuvěřitelné akrobatické kousky a technické mistrovství parašutistů, kteří svými odvážnými manévry roztahují křídla svobody ve vzduchu. Na akci není třeba platit vstupné. Při pohybu na závodišti je potřeba dodržovat pokyny organizátorů a nevstupovat za ohraničení, protože závodníci létají nad zemí i rychlostí přes 100 km/h. Kdo se na dobrodruhy již podívat byl, zná nezaměnitelný svistot blížícího se padáku závodníka.

V disciplíně freestyle předvádějí pioti různé figury na hladině uměle vytvořené přistávací plochy, boduje se provedení, elegance a čistota triku. Diváci ocení i dramatičnost a úsměv na závěr. Zdroj: Pink Aviation s.r.o.



Během akce pořádá Letecký Paraklub Klatovy, z.s. kurz pro rozhodčí této disciplíny pod záštitou FAI – tedy mezinárodní federace, která sdružuje parašutistické sportovce a drží ochrannou ruku nad rekordy a soutěžemi.

V Klatovech se tedy můžeme těšit jak na světovou špičku, tak na letos silně obsazené domácí pole. Přijďte fandit českým parašutistům a věřit, že se v silné mezinárodní konkurenci dobře uplatní.

Mimo skvělou show se můžete těšit i na skvělé občerstvení, dětské hřiště, příjemné prostředí a podívanou na další parašutistický a letecký provoz i mimo již zmíněné závody.

