V Litoměřicích, srdci Ústeckého kraje, které bylo po staletí duchovním centrem regionu, se chystá energetická revoluce.

Budova RINGEN | Foto: P.J. Juračka, PřF UK

Jde o strategický projekt SYNERGYS, podporovaný Operačním programem Spravedlivá transformace, který má ambiciózní cíl: vybudovat komplexní testovací centrum, kde se budou zkoumat a vyvíjet inovativní zdroje energií a možnosti zvýšení jejich podílů na energetice nejen v Ústeckém kraji. Projekt za 1,2 miliardy korun bude dokončen za 3,5 roku a rozhodně přitáhne oprávněnou pozornost k tomuto krásnému městu.

Geotermální poklad pod Litoměřicemi

Projekt SYNERGYS sídlí v areálu bývalých kasáren v Litoměřicích. Tato lokalita má perfektní podmínky pro využití geotermální energie. Již nyní zde existuje průzkumný vrt do země, který vede do hloubky více než 2000 metrů a odkrývá potenciální poklad skrytý pod zemským povrchem – geotermální energii z hlubin naší Země využitelnou jako zdroj tepla či chladu, a to zcela zdarma.

Zelený vodík a energetická transformace

Využívat podzemní teplo, ukládat energii do země a pracovat se solární energií – to jsou hlavní cíle projektu SYNERGYS. Jeho klíčovým výstupem jsou pilotní technologie hlubinného geotermálního zdroje, podzemních zásobníků tepla a elektrolytické jednotky pro výrobu zeleného vodíku. To vše se musí vzájemně doplňovat. Místo se tak stane jakýmsi „hubem“ pro energetickou transformaci regionu, výzkum technologií a inovací.

Rekvalifikace i vzdělávání

Projekt SYNERGYS ale není jen o technologiích, naopak - jde ještě dál. Reaguje na pomalu končící závislost regionu na uhlí a s tím spojenou zvýšenou nezaměstnanost. Má přinést možnosti pro rekvalifikace pracovníků, zvýšení kvalifikace uchazečů o zaměstnání v oboru a zlepšení celkové situace na trhu práce v regionu. Navíc má přesah i do zahraničí a vytvoří prostor pro vzdělávání, výměnu zkušeností, osvětu a testování nových čistých zdrojů.

Projekt SYNERGYS v Litoměřicích spojuje minulost s budoucností, a ty se tak stávají průkopníkem v oblasti čisté energie. Držme palce inovativnímu projektu, který mění energetiku našeho kraje i celé země.

Práce na průzkumném vrtu hlubokém 2000 metrů v lokalitě bývalých kasáren v Litoměřicích.Zdroj: Foto: RINGEN

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

